Vodca Hamasu Sinwár je mŕtvy, potvrdil Izrael

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izrael vo štvrtok potvrdil, že vodca palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahjá Sinwár je mŕtvy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jeho elimináciu oznámila vo štvrtok večer izraelská armáda, ktorá spresnila, že Sinwár bol zabitý v stredu na juhu Pásma Gazy pri operácii izraelských jednotiek.



Sinwárovu smrť ako prvý z izraelských vládnych činiteľov potvrdil minister zahraničných vecí Jisrael Kac, ktorý o tom informoval aj spojencov Izraela.



"Masový vrah Jahjá Sinwár, zodpovedný za masaker a zverstvá zo 7. októbra (2023), bol zlikvidovaný vojakmi (izraelských síl)," uviedol Kac vo vyhlásení pre médiá.



Podľa Kaca Sinwárovo zabitie vytvára príležitosť na okamžité prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a pripravuje pôdu pre zmenu, ktorá v palestínskej enkláve povedie k "novej realite" - bez Hamasu a iránskeho vplyvu.



V súvislosti so Sinwárovou smrťou vydal vyhlásenie aj izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý tiež vyzval urobiť všetko pre návrat zostávajúcich 101 rukojemníkov zo skupiny zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023 po vpáde palestínskych militantov na juh Izraela.



Herzog pripomenul, že Sinwár bol "roky zodpovedný za ohavné teroristické činy proti izraelským civilistom, občanom iných krajín a za vraždy tisícov nevinných ľudí" a svojím konaním sa zaslúžil o destabilizáciu Blízkeho východu.



Bývalý minister vojnového kabinetu Benny Ganc označil elimináciu Sinwára za "dôležitý úspech..., avšak nie je to koniec vojny". Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Ganc dodal, že izraelská armáda bude pokračovať v operáciách v Pásme Gazy "aj v nadchádzajúcich rokoch".



Ganc taktiež upozornil, že Izrael musí využiť nedávne úspechy svojej armády a tajných služieb vrátane zabitia Sinwára, aby priviedol späť rukojemníkov zadržiavaných už vyše roka v Pásme Gazy. Cieľom je podľa neho tiež nahradiť vládu Hamasu v tejto palestínskej enkláve.



Opozičný líder Jair Lapid privítal smrť šéfa Hamasu, pričom ho označil za "jedného z najhorších svetových teroristov" a zaradil ho k vodcom al-Káidy a Islamského štátu - Usámovi bin Ládinovi a abú Bakrovi Baghdádímu, píše TOI.