Vodca Hamasu žiada úplné ukončenie vojny v Pásme Gazy

Káhira/Jeruzalem 5. júna (TASR) - Hnutie Hamas bude v rámci plánu na prímerie žiadať trvalé ukončenie vojny v Pásme Gazy a stiahnutie Izraela. V stredu to uviedol líder palestínskej radikálnej organizácie Ismáíl Haníja. Toto vyjadrenie je zjavným problémom pre návrh, ktorý predstavil americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Izrael medzitým uviedol, že počas rozhovorov o prímerí nedôjde k zastaveniu bojov. Jeho armáda spustila novú operáciu v centrálnej časti Pásma Gazy neďaleko posledného mesta, do ktorého ešte neprenikli jej tanky.



"Akékoľvek rokovania s Hamasom by sa konali len za paľby," citovali izraelské médiá ministra obrany Joava Galanta, ktorý v stredu cestoval na inšpekciu gazského frontu.



Haníja uviedol, že Hamas bude "vážne a pozitívne" pristupovať k akejkoľvek dohode o prímerí, ktorá bude založená na úplnom zastavení vojny, úplnom stiahnutí Izraela z Pásma Gazy a dohode o výmene rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve za Palestínčanov väznených v Izraeli.



Vyhlásenie Haníju sa zdá byť odpoveďou Hamasu na návrh, o ktorom Biden minulý týždeň povedal, že ide o izraelskú iniciatívu. Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu na príslušnú otázku agentúry Reuters odpovedal textovou správou s obrázkom zdvihnutého palca.



Washington dôrazne nalieha na dosiahnutie dohody. Riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William hovoril o návrhu v stredu v Dauhe s predstaviteľmi Kataru a Egypta; obe krajiny sú sprostredkovateľmi medzi Izraelom a Hamasom.



Traja predstavitelia USA pre Reuters v stredu povedali, že Biden návrh zámerne oznámil bez upozornenia Izraelčanov, aby obmedzil izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi priestor na ustúpenie od dohody.



Úplné detaily nezverejnili, Izrael však zdôrazňuje, že nebude súhlasiť s návrhom, podľa ktorého by mal vojenské operácie zastaviť skôr, ako zničí Hamas.