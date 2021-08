Vodca Hizballáhu nechce eskaláciu s Izraelom, na útoky odpovie

Jeruzalem 8. augusta (TASR) - Generálny tajomník libanonského šiitského hnutia Hizballáh, Hasan Nasralláh, vyhlásil, že jeho organizácia sa nesnaží o eskaláciu s Izraelom, ale bude reagovať na akékoľvek izraelské nálety na juh Libanonu.



"Chceli by sme nášmu izraelskému nepriateľovi povedať, že akýkoľvek letecký útok na Libanon sa určite stretne s reakciou - ale primeraným, proporcionálnym spôsobom," povedal Nasralláh v sobotu v televíznom prejave "na oslavu víťazstva", ktoré Hizballáh dosiahol v druhej libanonskej vojne proti Izraelu v roku 2006.



Nasralláhov prejav bol naplánovaný ešte pred tým, ako sa začiatkom tohto týždňa vystupňovalo napätie medzi Izraelom a Hizballáhom v oblasti ležiacej pozdĺž libanonských hraníc.



Izrael v piatok prostredníctvom hovorcu svojej armády Amnona Šeflera deklaroval, že si neželá vojnu s Libanonom, no je pripravený na "eskaláciu" na spoločných hraniciach. Šefler to uviedol v reakcii na piatkové raketové ostreľovanie prihraničných oblastí Izraela, ku ktorému sa prihlásilo hnutie Hizballáh.



Hovorca tiež vyjadril presvedčenie, že totálnu vojnu nechce ani militantné hnutie Hizballáh.



Denník The Times of Israel v nedeľu pripomenul, že Izrael v stredu neskoro v noci podnikol nálety na ciele v južnom Libanone, ktorými reagoval na raketovú paľbu palestínskych skupín z tejto oblasti smerom na izraelské územie.



Nasledujúci deň Hizballáh odpálil rakety do otvorených oblastí na severe Izraela. Izrael reagoval niekoľkými kolami delostreleckých útokov.



Oblasťou, kde situácia eskaluje, sú tzv. farmy Šibáa ležiace na území medzi Libanonom, Sýriou a Izraelom. Izrael ich okupuje od roku 1967, spolu s Golanskými výšinami.



Farmy Šibáa (Har Dov) sa rozprestierajú v horskom masíve Hermon na necelých 30 kilometroch štvorcových, ale sú dôležité z hľadiska vodných zdrojov. OSN považuje farmy za súčasť Golanských výšin, anektovaných Izraelom, Libanon si ich však nárokuje ako svoje územie pre seba.



K vzájomným útokom medzi Hizballáhom a Izraelom dochádza v situácii, keď sa zvýšilo aj napätie medzi Izraelom a Iránom.