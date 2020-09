Vodca Hizballáhu podporuje francúzsku iniciatívu

Bejrút 30. septembra (TASR) - Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh v utorok vyhlásil, že podporuje francúzsku iniciatívu za urýchlené vytvorenie vlády, ktorá vyvedie Libanon z krízy. Nasralláh však vyzval na zmenu rétoriky, informuje tlačová agentúra AFP.



"My stále vítame francúzsku iniciatívu, ale zastrašovanie z minulého mesiaca by nemalo pokračovať," povedal Nasralláh v televíznom prejave, dva dni po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron prirovnal nedostatočný pokrok v zostavovaní vlády ku "kolektívnej zrade".



"Neprijímame vaše obvinenie, že sme zradili. Odmietame a odsudzujeme toto povýšenecké správanie," uviedol šéf šiitského hnutia Hizballáh.



Macron v nedeľu varoval, že neschopnosť libanonských politických strán vyriešiť svoje názorové rozdiely a vytvoriť vládu môže vyústiť do občianskej vojny. Najkritickejší bol v nedeľňajšom vyjadrení voči hnutiu Hizballáh, informovala tlačová agentúra AP.



Po augustovom výbuchu v libanonskej metropole Bejrút, ktorý si vyžiadal 191 obetí a spôsobil rozsiahle materiálne škody, sa francúzsky prezident podujal pomôcť postaviť libanonskú ekonomiku na nohy a rozptýliť silný hnev verejnosti. Macron od výbuchu navštívil Libanon dvakrát a pokúšal sa nájsť medzi politikmi fungujúcu dohodu na vzniku reformne orientovanej vlády. Zároveň varoval, že zastaví peniaze na ozdravenie krajiny od darcov, ak nenastane v tejto otázke pokrok. Macron čelí aj kritike, že jeho návštevy sú prejavom neokolonializmu, komentuje AP.



Macronova ostrá kritika prišla deň po odstúpení dezignovaného libanonského premiéra Mustafu Abída. Napriek tomu francúzsky prezident uviedol, že zatiaľ neuvažuje nad uvalením sankcií voči tejto alebo hocijakej inej krajine, ktorá bola v minulosti francúzskym protektorátom.



"Hanbím sa za politických lídrov Libanonu," zopakoval Macron na nedeľňajšej tlačovej konferencii.



Obvinil libanonských politikov z "kolektívnej zrady" a z rozhodnutia "uprednostniť svoje politické individuálne záujmy pred záujmami krajiny", čo môže viesť ku "kríze, ktorá by nebola len politickou krízou, ale viedla k riziku občianskej vojny".



Macron ďalej požadoval od Hizballáhu vysvetlenie, či je demokratickým politickým hnutím, protiizraelskými milíciami alebo nástrojom Iránu. Kritizoval však celú libanonskú vládu.