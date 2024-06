Vodca Hizballáhu Nasralláh pohrozil Izraelu aj Cypru

Bejrút 19. júna (TASR) - Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh v stredu upozornil, že v prípade úplnej vojny nebude v Izraeli ušetrené "žiadne miesto". Zároveň pohrozil Cypru, že by bol súčasťou konfliktu, ak by Izraelu poskytol svoje letiská a základne. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Nepriateľ dobre vie, že sme sa pripravili na najhoršie... a že žiadne miesto... nebude ušetrené našich rakiet," uviedol Nasralláh. Izrael nás musí očakávať "na zemi, na mori a vo vzduchu", vyhlásil.



Vodca Hizballáhu dodal, že "nepriateľ sa skutočne obáva, že odpor prenikne do Galiley" na severe Izraela.



Militanti Hizballáhu v Libanone a izraelské jednotky sa v pohraničí navzájom pravidelne ostreľujú posledných osem mesiacov – paralelne s vojnou v Pásme Gazy. Hizballáh podporovaný Iránom minulý týždeň odpálil proti Izraelu dosiaľ najviac rakiet a bezpilotných lietadiel, čím reagoval na izraelský nálet, pri ktorom zahynul vysokopostavený veliteľ hnutia.



Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac v utorok pohrozil Hizballáhu zničením v prípade "totálnej vojny". "Sme veľmi blízko momentu, keď sa rozhodneme zmeniť pravidlá hry proti Hizballáhu a Libanonu. V totálnej vojne bude Hizballáh zničený a Libanon bude tvrdo zasiahnutý," povedal.



Izraelská armáda v utorok oznámila, že "operačné plány ofenzívy v Libanone boli schválené a potvrdené", pripomína AFP.



"Otvorenie cyperských letísk a základní izraelskému nepriateľovi na cielenie Libanonu by znamenalo, že cyperská vláda je súčasťou vojny a hnutie by k nej tak pristupovalo," uviedol Nasralláh.



Cyprus, členská krajina EÚ, udržiava dobré vzťahy s Izraelom aj Libanonom. Británia si na území tohto ostrovného štátu ponechala kontrolu nad dvoma základňami v súlade s podmienkami zmlúv, ktorými ostrov získal v roku 1960 nezávislosť.



Vodca Hizballáhu tiež varoval, že jeho hnutie použilo od októbra len časť svojich zbraní. "Získali sme nové zbrane... "Niektoré sme vyvinuli... a ďalšie si nechávame na dni, ktoré prídu," povedal.