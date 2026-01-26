< sekcia Zahraničie
Vodca Hizballáhu vystríha pred dôsledkami útoku na Irán
Podľa agentúr je Hizballáh znepokojený najmä hrozbou Spojených štátov voči iránskemu najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu.
TASR
Bejrút 26. januára (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v pondelok varoval, že nová vojna proti Iránu, kľúčovému spojencovi jeho hnutia, by rozpútala konflikt v celom regióne. Dodal, že prípadný útok na Teherán bude namierený aj proti samotným militantom. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a Reuters.
„Sme znepokojení tým, čo sa deje, a sme terčom potenciálnej agresie. Sme odhodlaní brániť sa. Vo vhodnom čase sa rozhodneme, ako budeme konať, či zasiahneme, alebo nie... ale nie sme neutrálni,“ povedal vodca Hizballáhu v televíznom prejave k svojim stúpencom na zhromaždení na podporu Iránu.
„Vojna proti Iránu tentoraz podpáli celý región,“ dodal Kásim s tým, že sprostredkovatelia skupinu informovali, že USA a Izrael by v prípade útoku na Irán zvažovali aj útok na Hizballáh.
Podľa agentúr je Hizballáh znepokojený najmä hrozbou Spojených štátov voči iránskemu najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu.
Napätie medzi Teheránom a Washingtonom súvisí predovšetkým so zásahmi iránskych orgánov proti demonštráciám, ktoré sa po krajine konali od konca decembra a pri ktorých zahynuli tisíce ľudí. Americký prezident Donald Trump ešte minulý týždeň oznámil, že do Perzského zálivu smerujú vojenské jednotky Spojených štátov. Armáda USA v pondelok potvrdila, že lietadlová loď USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských plavidiel dorazila do oblasti Blízkeho východu.
Hizballáh svojich stúpencov vyzval, aby sa v pondelok zhromaždili v jeho baštách po celom Libanone a vyjadrili podporu Iránu „v súvislosti s americko-sionistickými sabotážami a hrozbami“. Niektorí stúpenci hnutia v Bejrúte držali fotografie iránskeho najvyššieho vodcu, ako aj vlajky Hizballáhu a Iránu, a skandovali heslo „smrť Amerike“, informuje AFP.
