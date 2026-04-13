Vodca Hizballáhu vyzval Libanon na zrušenie schôdzky s Izraelom v USA
Autor TASR,aktualizované
Bejrút 13. apríla (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v pondelok vyzval libanonskú vládu, aby zrušila plánovanú schôdzku s Izraelom vo Washingtone. Zopakoval tiež, že Hizballáh odmieta viesť priame rokovania so židovským štátom, s ktorým je od 2. marca vo vojne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V Spojených štátoch sa má v utorok uskutočniť prvá schôdzka medzi izraelským veľvyslancom a libanonskou veľvyslankyňou, a to na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí. Diskutovať budú o možnosti začatia priamych rokovaní medzi oboma krajinami.
Libanon tiež uviedol, že chce stretnutie veľvyslancov využiť na to, aby presadil prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, do ktorej bol zatiahnutý.
„Odmietame rokovania s uzurpátorskou izraelskou entitou... Vyzývame na historický a hrdinský postoj zrušením tohto rokovacieho stretnutia,“ vyhlásil Kasím v televíznom vysielaní.
Izrael a Spojené štáty tvrdia, že Libanon nie je zahrnutý v dohode o dvojtýždňovom prímerí s Iránom, ktorá bola oznámená v noci na stredu minulý týždeň. Teherán a pakistanský Islamabad, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ rokovaní, trvajú na opaku.
Médiá minulý týždeň informovali, že Libanon podmienil začatie priamych rozhovorov s Izraelom dočasným prímerím. Tel Aviv ale tento návrh údajne odmieta. Bejrút takisto požaduje, aby USA pôsobili ako sprostredkovateľ a garant akejkoľvek dohody.
