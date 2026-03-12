< sekcia Zahraničie
Vodca Iraku zaželal úspech novému iránskemu vodcovi Chameneímu
Podľa úradov sa iránsky líder neobjavil na verejnosti, pretože utrpel zranenia počas útoku, pri ktorom zahynul jeho otec a manželka.
Autor TASR
Bagdad 11. marca (TASR) - Najvyšší šiitský duchovný vodca v Iraku ajatolláh Alí Sístání si želá, aby nový najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí uspel pri zachovávaní jednoty v krajine. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.
„Keď si pripomíname zosnulého vodcu Iránskej islamskej republiky ajatolláha Alího Chameneího, dúfame, že jeho ctihodný nástupca nájde úspech a vedenie pri službe veľkému iránskemu ľudu, pri odrážaní absolútneho zla a pri zachovaní národnej jednoty a súdržnosti,“ vyhlásil Sístání.
Modžtabu Chameneího (56) vymenovali v nedeľu za najvyššieho vodcu Iránu. Nahradil svojho otca Alího Chameneího, ktorý zahynul pri leteckom útoku na začiatku amerických a izraelských operácií proti Iránu 28. februára. Podľa úradov sa iránsky líder neobjavil na verejnosti, pretože utrpel zranenia počas útoku, pri ktorom zahynul jeho otec a manželka.
Sístání, ktorý sa narodil v Iráne, minulý týždeň odsúdil „nespravodlivú vojnu“ proti Iránu, píše AFP.
