Vodca jemenských povstalcov: Aliancia premení Červené more na bojisko

Saná 20. decembra (TASR) - Vodca jemenských povstalcov podporovaných Iránom Abd al-Malik al-Húsí v stredu vyzval krajiny, aby sa nezapájali do novej mnohonárodnej operácie pod vedením USA, ktorá má zaistiť bezpečnosť v Červenom mori. Označil ju za krok, ktorý zmení oblasť na bojisko. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Jemenskí povstalci húsíovia budú pokračovať v útokoch na lode vlastnené Izraelčanmi alebo na tie, ktoré smerujú do izraelských prístavov, povedal povstalecký vodca v televíznom prejave. Dodal, že všetky ostatné lode sa budú v tejto oblasti pohybovať bezpečne.



Húsíovia zo solidarity s palestínskym hnutím Hamas útočia na lode v Červenom mori od minulého mesiaca a zaprisahali sa, že budú na lode spájané s Izraelčanmi útočiť aj ďalej, kým palestínske Pásmo Gazy nedostane potraviny a lieky, ktoré potrebuje. V polovici novembra povstalci uniesli plavidlo Galaxy Leader a odvtedy zadržiavajú jeho posádku.



Lode bez prepojenia na Izrael sa však tiež evidentne stávajú terčom útokov, čo donútilo najväčšie lodné spoločnosti na svete pozastaviť prepravu cez Červené more do Suezského prieplavu, píše DPA.



"Najväčšou hrozbou pre medzinárodnú plavbu v tejto oblasti je krok Spojených štátov, ktorý má militarizovať Červené more, Adenský záliv a úžinu Báb al-Mandab," vyhlásil al-Húsí. "USA sa snažia premeniť oblasť na bojisko," tvrdil.



Takisto pohrozil, že povstalci budú cieliť útoky na záujmy a lode USA, ak Washington začne vojnu s Jemenom. "Ak USA pošlú vojakov do Jemenu, mali by vedieť, že budú čeliť niečomu tvrdšiemu, než čomu čelili v Afganistane a čo ich postihlo vo Vietname," varoval vodca húsíov.



Vyzval krajiny, ktorých hranice tvorí Červené more, ako aj európske krajiny, aby sa nezapájali do novooznámenej operácie.



Spojené štáty informovali, že novú bezpečnostnú iniciatívu nazvanú Operácia Ochranca prosperity (Operation Prosperity Guardian), podporí niekoľko krajín vrátane Británie, Francúzska, Talianska, Nórska, Kanady, Španielska, Holandska a Bahrajnu.