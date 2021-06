Vodca junty odletel na bezpečnostnú konferenciu do Moskvy

Rangún 21. júna (TASR) - Vodca mjanmarskej junty Min Aun Hlain v nedeľu odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na bezpečnostnej konferencii. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na mjanmarské štátne médiá.



Min Aun Hlain v nedeľu odletel do Moskvy z hlavného mesta Mjanmarska Nepjito špeciálnym letom, uviedol štátny telerozhlas MRTV. Na konferenciu ho podľa MRTV pozval ruský minister obrany.



Rusko je spojencom mjanmarskej armády a jej hlavným dodávateľom zbraní.



Mjanmarská armáda 1. februára v rámci štátneho prevratu zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina. V krajine následne prepukli protesty, ktoré sa bezpečnostné sily snažia potlačiť násilím a represiami.



Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo rezolúciu, v ktorej vyzvalo členské štáty, aby "zabránili toku zbraní" do Mjanmarska. VZ OSN tiež požaduje, aby armáda "okamžite zastavila násilie voči pokojným demonštrantom". Rezolúciu podporilo 119 krajín, pričom hlasovania sa zdržalo 36 štátov vrátane Ruska, Iránu či Číny. Proti bolo iba Bielorusko.