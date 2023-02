Vodca junty odmieta tvrdenia, že v Burkine Faso pôsobia vagnerovci

Ouagadougou 4. februára (TASR) - Vojenský vládca afrického štátu Burkina Faso, kapitán Ibrahim Traoré, v piatok odmietol tvrdenia, že na jeho území sú aktívni žoldnieri z polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina a spájanej s Ruskom.



Kapitán Traoré v televíznom rozhovore s burkinskými novinármi vyhlásil, že o tom, že vagnerovci sú v Ouagadougou, sa síce "hovorí všade", ale ide o fámu, ktorá "vznikla, aby sa od nás všetci dištancovali." "Gratulujem, vyšlo im to," dodal Traoré podľa webu denníka Le Parisien.



Agentúra AFP pritom pripomenula, že o junte v Burkine Faso sa v médiách píše, že si "pestuje" vzťahy s Moskvou.



V rozhovore s novinármi Traoré súčasne vyhlásil, že k prerušeniu diplomatických vzťahov s Francúzskom nedošlo - aj keď bol Paríž požiadaný, aby z Burkiny Faso stiahol svoje jednotky.



Francúzsko - bývalá koloniálna mocnosť - má v Ouagadougou svoje špeciálne jednotky, ale ich prítomnosť je pod intenzívnou kontrolou, pretože v regióne rastú protifrancúzske nálady. Okrem toho Paríž na žiadosť junty stiahol z Burkiny Faso svojho veľvyslanca.



Ako ešte v januári potvrdila vláda v Paríži, francúzske jednotky špeciálnych síl nasadené v Burkine Faso na pomoc v boji proti roky trvajúcemu džihádistickému povstaniu odídu do mesiaca.



Práve hnev z neschopnosti vlády zastaviť džihádistické povstanie, ktoré v tejto časti Afriky zúri od roku 2015, vyvolal v radoch dôstojníkov burkinskej armády veľkú nespokojnosť a viedol vlani v Burkine Faso k dvom prevratom.



Podľa AFP násilnosti povstalcov napojených na teroristickú sieť al-Káida a Islamský štát si vyžiadali tisíce obetí na životoch a ďalšie približne dva milióny ľudí boli prinútené opustiť svoje domovy.



Denník Le Parisien napísal, že v súvislosti s Burkinou Faso - podobne ako s Mali, kde vládnuca vojenská junta tiež dosiahla odchod francúzskych vojakov, - narastá podozrenie z pokusov Ruska o zasahovanie do ich vnútorných záležitostí.



"Rusko je v tejto dynamike rozumnou voľbou a veríme, že naše partnerstvo sa musí posilniť," povedal koncom januára po stretnutí s ruským veľvyslancom Alexejom Saltykovom malijský premiér Apollinaire Kyelem de Tembela, citoval Le Parisien.