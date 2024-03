Vodca Kim dohliadal na manévre delostreleckých jednotiek KĽDR

Soul 19. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na sériu palebných cvičení delostreleckých jednotiek na západe krajiny. V to utorok tamojšia štátna tlačová agentúra KCNA, TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Manévre podľa KCNA zahŕňali aj "super-veľké viacnásobné raketomety" a došlo k nim len niekoľko dní po tom, ako Južná Kórea a Spojené štáty uzavreli každoročné spoločné vojenské cvičenie Freedom Shield, zamerané na posilnenie odstrašujúceho potenciálu voči KĽDR. Severná Kórea dlhodobo odsudzuje takéto cvičenia ako prípravu na inváziu na sever Kórejského polostrova. Soul a Washington to popierajú s tým, že ide o manévre obranného charakteru.



Vyhlásenie prichádza v čase zvýšeného napätia medzi KĽDR a Južnou Kóreou i Washingtonom a v čase návštevy amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Soule. Zúčastnil sa na Summite za demokraciu, čo je ministerská konferencia predstaviteľov približne 30 krajín, a následne odcestoval na Filipíny.



Soul je jedným z najvýznamnejších regionálnych spojencov Washingtonu a Spojené štáty majú v Južnej Kórei rozmiestnených zhruba 27.000 vojakov v záujme obrany pred možným útokom KĽDR, píše AFP.



Pchjongjang tento mesiac upozornil, že Soul i Washington zaplatia "vysokú cenu" za ich spoločné vojenské cvičenia. KĽDR tiež v pondelok vystrelila smerom na Japonské more niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu.



Ide o druhé odpálenie balistických striel KĽDR v tomto roku. Pri prvom izolovaný komunistický režim 14. januára otestoval balistickú raketu stredného doletu na tuhé palivo hypersonickou bojovou hlavicou. Tento rok uskutočnil tiež päť skúšok riadených striel.