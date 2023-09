Vodca KĽDR Kim Čong-un sa stretol s gubernátorom Prímorského kraja

Moskva 12. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v utorok v Rusku stretol s gubernátorom Prímorského kraja Olegom Kožemjakom a ruským ministrom životného prostredia Alexandrom Kozlovom, informuje TASR podľa stanice Sky News.



"Diskutovali sme o tom, že v tomto roku očakávame spustenie spoločných projektov - zahŕňajúcich rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstva, výstavbu," povedal Kožemjako. Vyjadril vieru v to, že severokórejské zdravotnícke úrady zrušia obmedzenia, čo by obom krajinám umožnilo bližší kontakt.



Samotná návšteva Kima v Rusku je podľa jeho slov znakom, že takýto kontakt "bude pokračovať nielen na úrovni hláv štátov, ale aj na úrovni pracovných skupín". Kožemjako skonštatoval, že ruská strana je na takýto kontakt pripravená.



"Návšteva na takejto úrovni je dobrým znamením pre čo najaktívnejšie rozvíjanie širokých väzieb a priamych kontaktov s kolegami z KĽDR," citovala gubernátora stanica CNN.



Severokórejský vodca Kim Čong-un pricestoval v utorok v skorých ranných hodinách svojím obrneným vlakom do Ruska, kde sa má stretnúť s prezidentom Vladimirom Putinom.



Severokórejské štátne médiá informovali, že Kim sa vydal na cestu už v nedeľu popoludní miestneho času. Podľa agentúry Jonhap mu cesta do Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe trvala vyše 20 hodín. Ide o jeho prvú cestu do zahraničia od vypuknutia pandémie COVID-19.



Experti sa domnievajú, že stretnutie Kima s Putinom vo Vladivostoku sa bude sústreďovať na dohodu o zbraniach. Šéf Kremľa pritom údajne žiada od Severnej Kórey zbrane, aby ich mohol použiť vo vojne na Ukrajine.



Spojené štáty označili v pondelok plánované stretnutie ako prosbu o pomoc zo strany Moskvy. Zároveň varovali Rusko i KĽDR pred možnými dohodami o poskytnutí zbraní.