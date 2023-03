Vodca KĽDR nariadil armáde viac cvičení a pripraviť sa na reálnu vojnu

Soul 10. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil armáde, aby zintenzívnila vojenské cvičenia a pripravovala sa tak na "skutočnú vojnu". S odvolaním sa na miestne médiá o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Štátne médiá KĽDR o tom informovali po tom, ako Kim - spolu so svojou dcérou - sledovali nácvik palebného útoku, ktorý podľa neho preukázal schopnosť krajiny čeliť "skutočnej vojne".



Balistickú strelu krátkeho doletu odpálila Severná Kórea vo štvrtok pri svojom západnom pobreží. Uviedla to juhokórejská armáda, ktorá dodala, že analyzuje možnosť, či Sever neodpálil viacero rakiet súčasne z rovnakej oblasti.



Aj na fotografiách, ktoré v piatok zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA, bolo vidno najmenej šesť rakiet odpálených v rovnakom čase.



KCNA uviedla, že jednotka vycvičená na "úderné misie" vypálila "silnú salvu" do vôd, ktoré boli cieľom, a demonštrovala tak svoju schopnosť "čeliť skutočnej vojne".



Podľa Kima by jednotky armády KĽDR mali byť pripravené na plnenie dvoch strategických misií: na odvrátenie vojny a na prevzatie iniciatívy v nej, a to neustálym zintenzívňovaním rôznych simulovaných cvičení ako prípravy na vojnu.



Najnovšie odpálenie rakiet prišlo v čase, keď sa Spojené štáty a Južná Kórea chystajú na budúci týždeň začať rozsiahle vojenské cvičenia známe pod názvom Freedom Shield. Severná Kórea sa dlhodobo ohradzuje voči cvičeniam spojencov a považuje ich za nácvik invázie a sever Kórejského polostrova a za dôkaz nepriateľskej politiky Washingtonu a Soulu voči Pchjongjangu. KĽDR na takéto cvičenia často reaguje odpaľovaním rakiet, preletmi lietadiel či delostreleckou paľbou.



Americké vojenské velenie v indo-pacifickej oblasti na margo najnovšieho odpálenia ďalšej strely armádou KĽDR uviedlo, že nepredstavuje hrozbu pre Spojené štáty ani ich spojencov. Upozornilo však, že programy Pchjongjangu na vývoj a výrobu zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet majú v regióne destabilizujúci účinok.