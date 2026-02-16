< sekcia Zahraničie
Vodca KĽDR otvoril novú obytnú štvrť pre rodiny padlých vojakov
Na počesť svojich padlých vojakov usporiadala Severná Kórea v uplynulých mesiacoch viacero verejných podujatí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 16. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v metropole Pchjongjang zúčastnil na slávnostnom otvorení novej obytnej štvrte pre rodiny vojakov, ktorí zahynuli pri operáciách v zahraničí. V pondelok o tom podľa agentúry Reuters informovala štátna agentúra KCNA, píše TASR.
Nová štvrť podľa Kima symbolizuje ducha a obetu padlých vojakov. Domy v nej majú smútiacim rodinným príslušníkom umožniť, aby „boli hrdé na svojich synov a manželov a žili šťastne“. Vodca údajne sám tlačil na dokončenie projektu „aj o deň skôr“ v nádeji, že to rodinám vojakov prinesie „aspoň malú útechu“.
Severná Kórea na základe dohody s Ruskom nasadila v roku 2024 približne 14.000 svojich vojakov na boj proti ukrajinským silám v ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejské, ukrajinské a západné zdroje tvrdia, že v bojoch ich zahynulo alebo sa zranilo viac než 6000.
Na počesť svojich padlých vojakov usporiadala Severná Kórea v uplynulých mesiacoch viacero verejných podujatí. Pri jednom z nich odhalili novú pamätnú stenu v Pchjongjangu, ktorú zdobia sochy vojakov. Okrem toho je vo výstavbe múzeum. Analytici podľa agentúry AP vnímajú tieto aktivity KĽDR ako snahu posilniť vnútornú jednotu a potlačiť možnú nespokojnosť verejnosti.
Otvorenie novej obytnej štvrte v Pchjongjangu, kde vodca podľa záberov štátnych médií navštívil domy niektorých rodín spolu so svojou dcérou, sa uskutočnilo pred 9. zjazdom vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý sa má konať koncom februára. Očakáva sa, že Kim tam predstaví svoje hlavné politické ciele na nasledujúcich päť rokov.
Pozornosť bude zameraná aj na to, či sa Kimova dcéra – o ktorej sa predpokladá, že sa volá Kim Ču-ä a má približne 13 rokov – ukáže po jeho boku pred tisíckami straníckych delegátov, povedal tento týždeň jeden z juhokórejských poslancov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí so zástupcami juhokórejskej tajnej služby NIS. Tá totiž predpokladá, že Kimova dcéra bude čoskoro určená ako jeho nástupníčka.
Nová štvrť podľa Kima symbolizuje ducha a obetu padlých vojakov. Domy v nej majú smútiacim rodinným príslušníkom umožniť, aby „boli hrdé na svojich synov a manželov a žili šťastne“. Vodca údajne sám tlačil na dokončenie projektu „aj o deň skôr“ v nádeji, že to rodinám vojakov prinesie „aspoň malú útechu“.
Severná Kórea na základe dohody s Ruskom nasadila v roku 2024 približne 14.000 svojich vojakov na boj proti ukrajinským silám v ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejské, ukrajinské a západné zdroje tvrdia, že v bojoch ich zahynulo alebo sa zranilo viac než 6000.
Na počesť svojich padlých vojakov usporiadala Severná Kórea v uplynulých mesiacoch viacero verejných podujatí. Pri jednom z nich odhalili novú pamätnú stenu v Pchjongjangu, ktorú zdobia sochy vojakov. Okrem toho je vo výstavbe múzeum. Analytici podľa agentúry AP vnímajú tieto aktivity KĽDR ako snahu posilniť vnútornú jednotu a potlačiť možnú nespokojnosť verejnosti.
Otvorenie novej obytnej štvrte v Pchjongjangu, kde vodca podľa záberov štátnych médií navštívil domy niektorých rodín spolu so svojou dcérou, sa uskutočnilo pred 9. zjazdom vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý sa má konať koncom februára. Očakáva sa, že Kim tam predstaví svoje hlavné politické ciele na nasledujúcich päť rokov.
Pozornosť bude zameraná aj na to, či sa Kimova dcéra – o ktorej sa predpokladá, že sa volá Kim Ču-ä a má približne 13 rokov – ukáže po jeho boku pred tisíckami straníckych delegátov, povedal tento týždeň jeden z juhokórejských poslancov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí so zástupcami juhokórejskej tajnej služby NIS. Tá totiž predpokladá, že Kimova dcéra bude čoskoro určená ako jeho nástupníčka.