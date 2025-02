Vodca KĽDR vyzval na vybudovanie modernej armády schopnej viesť vojnu

Pchjongjang 26. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un počas utorňajšej návštevy vojenskej akadémie vyzval na vybudovanie silnej a modernej armády, ktorá by bola schopná viesť akúkoľvek vojnu. Informovala o tom v stredu štátna agentúra KCNA, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Kim navštívil nejakú vojenskú vzdelávaciu inštitúciu už druhý deň po sebe. V pondelok bol na Univerzite politiky Kim Ir-sena, na ďalší deň si potom prehliadol vojenskú akadémiu Kang Kona v Pchonjgjangu, ktorú štátna agentúra KCNA označila najprestížnejšie školiace stredisko pre veliacich dôstojníkov.



Vodca KĽDR počas najnovšej návštevy kritizoval chabé riadenie akadémie a prevádzku vzdelávacích zariadení a uviedol, že nespĺňa snahu vládnucej strany o "modernosť a pokrokový charakter" pri budovaní silnej armády, uviedla KCNA.



Takisto podľa severokórejskej agentúry okrem iného stanovil úlohy na zintenzívnenie vzdelávania so zameraním na prax, aby kadeti spoznali "skutočné skúsenosti z modernej vojny" a boli schopní ovládať pokročilé zbrane a technické vybavenie.



"Súčasná medzinárodná situácia, v ktorej sa agresívna a bojovná povaha imperialistov prejavuje najotvorenejším spôsobom v dejinách a vojna a krviprelievanie sa stali samozrejmosťou, si vyžaduje, aby ozbrojené sily... dokonale zvládli vojnu," poznamenal Kim.



Juhokórejské spravodajské služby tvrdia, že Kimove predchádzajúce prehliadky vojenských jednotiek a výcviku môžu byť súčasťou príprav na ďalšie vyslanie severokórejských vojakov do Ruska na pomoc vo vojne proti Ukrajine.



Soul predpokladá, že Pchjongjang dal Moskve k dispozícií približne 11.000 vojakov. Podľa Kyjeva ich do januára 2024 zomrelo alebo sa zranilo približne 3000 a tieto straty viedli k ich dočasnému stiahnutiu z ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské úrady začiatkom februára oznámili, že severokórejskí vojaci sa na front po niekoľkých týždňoch vrátili.