Vodca libanonskej strany vyzýva Hizballáh,aby prestal podporovať Hamas

Bejrút 27. septembra (TASR) - Vodca opozičnej kresťanskej Libanonskej sociálnodemokratickej strany (Katáib) vyzval šiitské hnutie Hizballáh, aby prestalo s podporou vojny v palestínskom Pásme Gazy a sústredilo sa na politickú prácu v Libanone. Informoval o tom na svojom webe libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.



Predseda strany Katáib Samy Džamáíl vo štvrtkovom príspevku na sieti X vyzval Hizballáh, aby skoncoval s podporou Hamasu, ktorú "len využíva na ospravedlnenie svojich pokračujúcich ozbrojených zrážok s Izraelom", odovzdal svoje zbrane libanonskej armáde a pričlenil k nej aj svojich vojakov. "Nejde tu o kapituláciu, ale o návrat k správe štátu... Je čas zjednotiť sa a vydať sa na spoločnú cestu s libanonským ľudom, a nie s Iránom, Hamasom alebo inými," napísal.



Džamáíl ďalej konštatoval, že vojna Izraela so šiitským hnutím "rozbila argument Hizballáhu, že jeho zbrane chránia Libanončanov", čím odkazoval na prestrelky v izraelsko-libanonskom pohraničí, ktoré sa zintenzívnili 8. októbra 2023 - deň po tom, ako Hamas a ďalšie ozbrojené palestínske skupiny podnikli vpád na juh Izraela, ktorý na to zareagoval mohutnou ofenzívou.



Odvtedy pri izraelských útokoch na Libanon zahynulo vyše 1500 ľudí, z toho viac ako 600 od pondelka, keď izraelská armáda začala s útokmi na bašty Hizballáhu na juhu a východe Libanonu.



Vodca opozičnej strany Džamáíl vyzval Hizballáh na uznanie autority libanonského štátu a jeho armády, na uplatňovanie medzinárodných rezolúcií a vytvorenie podmienok pre voľbu prezidenta.



Post prezidenta Libanonskej republiky je neobsadený od 31. októbra 2022, keď sa skončil mandát Míšála Awna. Nového prezidenta sa nepodarilo zvoliť, pretože politické strany sa nedokážu dohodnúť na kompromisnom kandidátovi.



Hizballáh je šiitská politická i vojenská organizácia. Vznikla v roku 1982 zjednotením niekoľkých šiitských skupín v reakcii na izraelskú inváziu do Libanonu. Materiálne i finančne ho podporuje Irán.



Spoločne s hnutím Amal je Hizballáh jednou z dvoch hlavných politických strán zastupujúcich v Libanone šiitskú komunitu.