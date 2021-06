Vodca mjanmarskej junty sa Rusku poďakoval za podporu armády

Moskva 22. júna (TASR) - Vodca mjanmarskej junty Min Aun Hlain sa v utorok poďakoval Rusku za podporu mjanmarskej armády, informovala agentúra AFP. Pripomenula, že Rusko je hlavným dodávateľom zbraní do tejto krajiny.



"S prispením Ruska sa naša armáda stala jednou z najsilnejších v regióne," povedal Min Aun Hlain počas rozhovoru s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom v Moskve. Priateľské vzťahy medzi Ruskom a Mjanmarskom sa podľa vodcu junty "posilňujú".



Šojgu Mjanmarsko označil za "strategického partnera a spoľahlivého spojenca". Rusko je podľa jeho slov odhodlané vzájomné vzťahy aj naďalej posilňovať.



Líder junty do Ruska pricestoval, aby sa v Moskve zúčastnil na konferencii o medzinárodnej bezpečnosti, ktorá sa začala v utorok. V pondelok sa stretol s tajomníkom ruskej Rady bezpečnosti Nikolajom Patruševom a neskôr sa zišiel so zástupcom štátneho výrobcu zbraní Rosoboronexport.



Mjanmarská armáda 1. februára v rámci štátneho prevratu zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina.



V krajine následne prepukli protesty, ktoré sa bezpečnostné sily snažia potlačiť násilím a represiami. Počas nepokojov prišlo o život najmenej 870 civilistov, píše AFP s odvolaním sa na pozorovateľské skupiny.