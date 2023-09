Vodca Nguema rokoval s emisárom spoločenstva krajín strednej Afriky

Libreville 5. septembra (TASR) - Veliteľ vojenskej junty v africkom štáte Gabon generál Brice Oligui Nguema sa v utorok stretol s prezidentom Stredoafrickej republiky (SAR) Faustinom-Archangeom Touadérom. Toho Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov (ECCAS) vymenovalo za svojho poverenca pre riešenie krízovej situácie v Gabone, kde koncom augusta došlo k vojenskému prevratu.



Ako spresnila agentúra AFP, po zvrhnutí gabonského prezidenta Aliho Bonga Ondimbu dostal Toudéra za úlohu stretnúť sa so "všetkými aktérmi a partnermi" v Gabone s cieľom zabezpečiť "rýchly návrat k ústavnému poriadku".



Miestna televízia, ktorá o stretnutí informovala, neuviedla o rozhovoroch žiadne podrobnosti. Uskutočnili sa deň po tom, ako bol Gabon vylúčený zo združenia ECCAS, ktoré tiež nariadilo okamžitý presun svojho sídla z gabonského Libreville do hlavného mesta Rovníkovej Guiney - do mesta Malabo.



Okrem Gabonu, Stredoafrickej republiky a Rovníkovej Guiney patria do ECCAS aj Angola, Burundi, Kamerun, Čad, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Rwanda a Svätý Tomáš a Princov ostrov.



Oligui, šéf elitnej republikánskej gardy, zložil v pondelok prísahu ako dočasný prezident krajiny. Vo svojom prejave prisľúbil usporiadať "slobodné, transparentné a dôveryhodné voľby" s cieľom obnoviť civilnú vládu. Neuviedol však, kedy sa voľby uskutočnia. Prisľúbil aj amnestiu politických väzňov.



Gabonská armáda minulý týždeň v miestnej televízii oznámila prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta a rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu.



Udialo sa tak krátko po oznámení volebnej komisie, že prezidenta Aliho Bonga opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie. Pri moci bol už 14 rokov. Aktéri prevratu vyhlásili, že Bongo čelí obvineniam z vlastizrady. Zároveň oznámili aj zadržanie ďalších vládnych predstaviteľov.



Generál Oligui je bratrancom zosadeného prezidenta Bonga a v roku 2020 sa stal veliteľom Prezidentskej stráže – elitnej armádnej jednotky. Podľa agentúry AP v minulosti pracoval ako osobný strážca otca zosadeného prezidenta Omara Bonga, ktorý v Gabone vládol od roku 1967 do svojej smrti v roku 2009.