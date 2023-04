Vodca opozície Gándhí sa odvolal v kauze údajného ohovárania premiéra

Naí Dillí 3. apríla (TASR) — Indický opozičný politik Rahúl Gándhí podal v pondelok na súde v štáte Gudžarát odvolanie proti svojmu odsúdeniu na dva roky väzenia za ohováranie. Gándhí bude na slobode až do ďalšieho pojednávania vytýčeného na 13. apríla, informovala agentúra AP.



Gándhí podal odvolanie v nádeji, že sa mu podarí zvrátiť rozsudok z konca marca, na základe ktorého bol vylúčený z parlamentu. Tento verdikt má za následok aj to, že Gándhí — líder opozičnej strany Indický národný kongres (INC) — nebude môcť na budúci rok kandidovať vo voľbách, ktoré podľa všeobecných očakávaní opäť vyhrá vládnuca nacionalistická Indická ľudová strana (BJP).



Kauza sa týka údajného ohovárania, ktorého sa Gándhí podľa súdu dopustil počas predvolebnej kampane v roku 2019 voči indickému premiérovi Naréndrovi Módímu. Na stretnutí s voličmi vtedy vyhlásil, že "všetci zlodeji majú priezvisko Módí".



Na súde v štáte Gudžarát, odkiaľ Módí pochádza a kde je toto priezvisko časté, sa Gándhí obhajoval, že svojím výrokom sa snažil poukázať na korupciu v krajine a odsúdiť ju — bez toho, aby chcel niekoho uraziť.



Opoziční politici sa domnievajú, že proces s Gándhím a jeho vylúčenie z parlamentu je najnovším príkladom šikany zo strany vlády. Kritici vlády tiež poukazujú na to, že odsúdenie za ohováranie prišlo po tom, ako Gándhí opakovane nastolil otázku Módího vzťahu s obchodným magnátom Gautámom Adanim v parlamente aj mimo neho.



Opoziční lídri v súvislosti s Gándhího prípadom obvinili vládnucu stranu BJP z politickej pomsty. BJP to poprela a uviedla, že v prípade bol dodržaný predpísaný postup.



Rahúl Gándhí je pravnukom Džaváharlála Néhrúa, prvého premiéra Indie (1947 - 1964). V tejto funkcii pôsobili aj Rahúlova stará matka Indíra Gándhíová (1980 - 1984) a otec Rádžív Gándhí (1984 - 1989). Obaja boli zavraždení atentátnikmi.