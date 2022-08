Vodca revolty z roku 2005 bol predčasne prepustený z väzenia

Lima 21. augusta (TASR) - Antauro Humala (59), brat bývalého peruánskeho prezidenta a vodca neúspešného povstania z roku 2005, bol v sobotu predčasne prepustený z väzenia, TASR informuje na základe správy AFP.



Súrodenec bývalého prezidenta Ollanta Humalu a bývalý vojenský dôstojník je peruánsky ľavicový nacionalista, ktorý sa usiluje o to, aby sa k moci dostali pôvodní obyvatelia krajiny. Z 19-ročného trestu si odsedel viac ako 17 rokov.



Začiatkom januára roku 2005 zaútočilo pod vedením Humalu približne 170 ozbrojencov na policajnú stanicu v horskom meste Andahuaylas. Útočníci zajali ako rukojemníkov viacero príslušníkov bezpečnostných síl a chceli takýmto spôsobom dosiahnuť rezignáciu vtedajšieho prezidenta Alejandra Toleda.



Po štyroch dňoch zadržiavania rukojemníkov a obliehania zo strany vládnych síl sa vzbúrenci vzdali. Pri prestrelkách, ktoré predchádzali kapitulácii, prišli o život šiesti ľudia, vrátane štyroch policajtov.



"Všetci sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili v Andahuaylas," povedal Antauro Humala po prepustení z väznice Ancon II na severe Limy.



Pred budovou väzenia čakala hŕstka priaznivcov, ktorá skandovala "Prezident Antauro". Jeho právnička Carmen Huidobrová po prepustení naznačila návrat Antaura Humalu do politiky. "Je možné, že [Antauro Humala] sa vráti do politického života, je pravdepodobné, že sa bude uchádzať o nejaký úrad," uviedla.