Vodca separatistov na východe oznámil, že evakuujú civilistov do Ruska

Moskva 18. februára (TASR) - Vodca separatistov v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) na východe Ukrajiny Denis Pušilin v piatok oznámil, že povstalecké úrady začnú v tento deň evakuovať civilistov do Ruska. Práve v tomto období silnejú obavy z rusko-ukrajinského konfliktu veľkých rozmerov a zhoršuje sa aj kríza medzi Ruskom a Západom. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Od dneška sa organizuje hromadný centralizovaný odchod obyvateľstva do Ruskej federácie. Ženy, deti a seniori sú určení na evakuáciu ako prví," uviedol Pušilin vo videoodkaze na sociálnej sieti Telegram.



Pušilin obvinil Kyjev z plánovania bezprostredného útoku na separatistické územia podporované Moskvou.



"Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v blízkej budúcnosti vydá rozkaz svojim vojakom, aby spustili útok," dodal Pušilin.



Vodca neuznávanej DĽR povedal, že ruské úrady a susedná juhoruská Rostovská oblasť sú pripravené prijať civilistov a už pre nich pripravili "hostiteľské miesta".



Pušilin zároveň oznámil, že povstalecké úrady sú v "stave neustálej bojovej pohotovosti" a sú schopné civilistov ochrániť. Vyzval však ľudí, aby sa riadili pokynmi úradov a spolupracovali pri evakuácii.



"Dočasný útek ochráni život a zdravie vás aj vašich príbuzných," doplnil.



Evakuáciu oznámil v čase, keď silnejú obavy z konfliktu veľkých rozmerov na východe Ukrajiny. Západ tvrdí, že Rusko môže kedykoľvek zaútočiť na Ukrajinu, napriek tomu, že Moskva vyhlasuje, že stiahla časť z vyše 100.000 vojakov od hraníc Ukrajiny. Západní lídri tiež upozorňujú, že Rusko môže použiť dezinformácie ako zámienku na to, aby mohlo podniknúť útok na Ukrajinu.