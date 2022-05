Vodca Pušilin v Donecku vyzval na urýchlenie ruskej vojenskej operácie

Kyjev/Moskva 26. mája (TASR) - Vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin vyzval na urýchlenie ruskej vojenskej operácie v Donbase. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na rozhovor s Pušilinom, ktorý zverejnila ruská štátna agentúra Ria Novosti.



Pušilin bez poskytnutia dôkazov vyhlásil, že Kyjev vraj nechal odstrihnúť mestá Doneck, Makijivka a Horlivka od dodávok vody.



"Je tam zložitá situácia so zásobovaním vodou. Je to spôsobené skutočnosťou, že nepriateľ pri prvej príležitosti prerušil dodávky vody," tvrdí Pušilin ktorý varoval pred možnosťou, že by ukrajinská armáda mohla "vyhodiť do vzduchu" vodné elektrárne v oblasti. Z tohto dôvodu je podľa neho potrebné urýchliť vojenské ťaženie Moskvy. Podľa vodcu separatistov ruská armáda "už čoskoro" obsadí mesto Lyman.



Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojom pravidelnom rannom prehľade situácie na bojisku uviedol, že ruské sily sa sústreďujú na úplné ovládnutie mesta Lyman. Moskva sa tiež podľa Kyjeva chystá opäť útočiť na mesto Sloviansk.