Vodca Severnej Kórey sa ospravedlnil za zastrelenie Juhokórejčana

Soul 25. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa ospravedlnil Južnej Kórei za zabitie jej vládneho úradníka, ktorého zastrelili severokórejskí vojaci tento týždeň, keď ho našli vo vodách svojej krajiny. Oznámila to v piatok prezidentská kancelária v Soule, informovali agentúry Jonhap a AP.



Kim Čong-un adresoval Južnej Kórei ospravedlnenie v oficiálnej správe, podľa ktorej vyjadril "veľkú ľútosť" nad incidentom, ktorý označil za "neočakávaný" a "poľutovaniahodný".



Je mimoriadne nezvyčajné, že sa severokórejský líder Južnej Kórei vôbec za niečo ospravedlní, konštatuje AP.



Juhokórejské ministerstvo obrany vo štvrtok obvinilo Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) zo zastrelenia a následného podpálenia tela juhokórejského vládneho úradníka, ktorý bol od pondelka nezvestný.



Nemenovaný 47-ročný muž podľa Soulu pracoval na juhokórejskej prieskumnej lodi, ktorej posádka kontrolovala možný neoprávnený rybolov v medzikórejskej hraničnej oblasti. V deň svojho zmiznutia sa podľa médií snažil dostať na sever a údajne tak prebehnúť do KĽDR.



Juhokórejskí predstavitelia odsúdili Severnú Kóreu za tento "ohavný čin" a naliehali na ňu, aby zodpovedných potrestala.



Pchjongjang v piatok tiež informoval Soul o výsledkoch svojho vyšetrovania toho, čo sa stalo. Podľa jeho oznámenia vojaci pri západnej námornej hranici v súlade s nariadeniami vypálili smerom k Juhokórejčanovi viac ako desať výstrelov, pričom následne spálili "plávajúci materiál", na ktorom sa nachádzal, nie jeho telo.



Prečo muža po vypočúvaní zastrelili, nie je dosiaľ známe, avšak podľa juhokórejskej armády mohli vojenské jednotky KĽDR k činu pristúpiť v rámci prísnych opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu.



Veliteľ amerických síl v Kórei (USFK) Robert Abrams začiatkom mesiaca uviedol, že vojaci KĽDR dostali pokyn zastreliť narušiteľov hraníc, aby sa tak Severná Kórea vyhla možnému šíreniu nákazy, uviedla agentúra Reuters.



Kim Čong-un už v júli spustil "systém maximálnej pohotovosti" proti koronavírusu a oznámil vtedy aj "preventívne opatrenie úplného zablokovania" pohraničného mesta Kesong po tom, čo sa tam 19. júla vrátil utečenec, ktorý pred tromi rokmi z KĽDR utiekol do Južnej Kórey. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) boli jeho testy na koronavírus bez jasného výsledku.