Vodca sexuálnej sekty Raniere dostal 120 rokov väzenia

New York 28. októbra (TASR) - Keith Raniere, vodca sexuálnej sekty existujúcej v rámci pochybnej americkej organizácie NXIVM ponúkajúcej kurzy sebazdokonaľovania, bol v utorok odsúdený na 120 rokov väzenia. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Trest padol na konci dlhého pojednávania a 60-ročný Raniere si ho vypočul so stoickým pokojom. Predtým v nesúvislej záverečnej reči vyhlásil, že je nevinný. Niektoré svoje obete, sexuálne otrokyne, označil za "klamárky", ale napriek tomu sa ospravedlnil na bolesť, ktorú spôsobil.



Sudca Nicholas Garaufis zdôraznil, že Ranierove zločiny sú "kruté, zvrátené a mimoriadne vážne".



Raniere vytvoril spoločnosť NXIVM (číta sa Nexium), do ktorej pod zámienkou sebazdokonaľovacích cvičení lákal ženy. Cvičenia však podľa vyšetrovateľov spočívali predovšetkým v sexuálnych stykoch s Ranierom, ktorý bol v sekte jediným mužom.



Nalákať sa dal aj okruh bohatých a slávnych nasledovníčok, píše agentúra AFP.



Pätnásť z Ranierových obetí, väčšinou žien, počas utorka detailne opísalo sexuálne a psychologické zneužívanie, ktorého sa celé desaťročia Raniere dopúšťal - znásilňovania, pedofílie a núteného väznenia. Proti nemu sa vyjadrili aj štyria členovia jednej rodiny, ktorú zničil.



"Bola som dieťa," povedala obeť Camila, ktorú Raniere začal znásilňovať ako tínedžerku v roku 2005. "Mala som 15 rokov, on 45," dodala.



V utorok proti nemu vystúpila aj Camilina sestra Daniela, ktorú Raniere takisto sexuálne zneužíval, a rovnako aj jej brat Adrian a jej matka Adrianna.



Dvaja členovia ich rodiny, Camilina sestra a otec, sú stále voči Ranierovi lojálni.



Rozsudok nasledoval po vyšetrovaní Raniera a jeho komplicov v sekte DOS, ktorá existovala v rámci organizácie NXIVM so sídlom v Albany v štáte New York. Organizácia sa predstavovala ako revolučná spoločnosť, ktorá dokáže pomôcť svojim nasledovníkom prekonať svoje osobné problémy a stať sa lepším človekom. Skrývala však tajomstvo - spomínanú sektu s názvom DOS (Sľub). Ženy v nej sa nazývali "otrokyne".



Záujemkyne o cvičenia zdokonaľovania najprv podpísali zmluvu na päťdňový kurz za 5000 dolárov, niektoré však potom Raniere finančne aj sexuálne zneužil.



Zatkli ho v Mexiku v roku 2018.



V prípade obvinili ďalších päť ľudí a všetci sa priznali. K dvom obvineniam z vydierania sa priznala v Nemecku narodená americká herečka Allison Macková, známa rolou v seriáli Smallville.



Minulý mesiac bola odsúdená na vyše šesť rokov väzenia aj dedička kanadskej spoločnosti Seagram vyrábajúcej alkoholické nápoje Clare Bronfmanová (41). Použila vyše 100 miliónov dolárov zo svojho majetku v celkovej hodnote 2,6 miliardy na financovanie sekty.