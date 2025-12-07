< sekcia Zahraničie
Vodca sýrskych alavitov žiada bojkot osláv pádu režimu Bašára Asada
Kurdská administratíva súhlasila s integráciou svojich inštitúcií pod centrálnu vládu v Damasku.
Autor TASR
Damask 7. decembra (TASR) - Duchovný vodca alavitov v Sýrii vyzval v sobotu členov svojej komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada.
Ako pripomenula agentúra AFP, Sýrčania si od konca novembra pripomínajú, že uplynul rok odvtedy, ako islamistické sily po takmer 14 rokoch občianskej vojny prevzali kontrolu nad Sýriou a odstavili Asada.
Od Asadovho zvrhnutia, ktorý sám patrí k alavitom, sa táto náboženská menšina stala cieľom útokov. Napríklad v marci v oblasti na pobreží Stredozemného mora, ktorá je baštou tejto komunity, zahynuli stovky ľudí. Podľa sýrskych úradov zahynulo počas sektárskeho násilia v marci najmenej 1426 členov alavitskej komunity, pričom násilnosti sa podľa nich začali útokmi stúpencov Asada na vládne jednotky. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že počet obetí presiahol 1700.
„Pod heslom slobody chcú nanútiť oslavovanie zmeny jedného represívneho režimu za ďalší, ešte represívnejší,“ uviedol Ghazal Ghazal, predseda Islamskej alavitskej rady v Sýrii a v zahraničí.
Vo videu na Facebooku Ghazal vyzval, aby sa alaviti zjednotili a zapojili do „všeobecného a komplexného štrajku“ a od 8. do 12. decembra zostali doma, čím odmietnu „posilnenie novej tyranie, ktorá je ešte krutejšia, vylučujúca a despotická“.
AFP doplnila, že kurdská administratíva ovládajúca časti severnej a severovýchodnej Sýrie v sobotu oznámila zákaz verejných zhromaždení a podujatí na nedeľu a pondelok „z dôvodu súčasnej bezpečnostnej situácie a zvýšenej aktivity teroristických buniek“. Dekrét zakazuje v týchto dňoch aj streľbu a používanie pyrotechniky.
Kurdská administratíva súhlasila s integráciou svojich inštitúcií pod centrálnu vládu v Damasku. Tento proces sa mal ukončiť do konca kalendárneho roka, ale zastavil sa. Kurdskí predstavitelia požadujú decentralizáciu, ktorú nové úrady v Damasku odmietli realizovať.
Ako pripomenula agentúra AFP, Sýrčania si od konca novembra pripomínajú, že uplynul rok odvtedy, ako islamistické sily po takmer 14 rokoch občianskej vojny prevzali kontrolu nad Sýriou a odstavili Asada.
Od Asadovho zvrhnutia, ktorý sám patrí k alavitom, sa táto náboženská menšina stala cieľom útokov. Napríklad v marci v oblasti na pobreží Stredozemného mora, ktorá je baštou tejto komunity, zahynuli stovky ľudí. Podľa sýrskych úradov zahynulo počas sektárskeho násilia v marci najmenej 1426 členov alavitskej komunity, pričom násilnosti sa podľa nich začali útokmi stúpencov Asada na vládne jednotky. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že počet obetí presiahol 1700.
„Pod heslom slobody chcú nanútiť oslavovanie zmeny jedného represívneho režimu za ďalší, ešte represívnejší,“ uviedol Ghazal Ghazal, predseda Islamskej alavitskej rady v Sýrii a v zahraničí.
Vo videu na Facebooku Ghazal vyzval, aby sa alaviti zjednotili a zapojili do „všeobecného a komplexného štrajku“ a od 8. do 12. decembra zostali doma, čím odmietnu „posilnenie novej tyranie, ktorá je ešte krutejšia, vylučujúca a despotická“.
AFP doplnila, že kurdská administratíva ovládajúca časti severnej a severovýchodnej Sýrie v sobotu oznámila zákaz verejných zhromaždení a podujatí na nedeľu a pondelok „z dôvodu súčasnej bezpečnostnej situácie a zvýšenej aktivity teroristických buniek“. Dekrét zakazuje v týchto dňoch aj streľbu a používanie pyrotechniky.
Kurdská administratíva súhlasila s integráciou svojich inštitúcií pod centrálnu vládu v Damasku. Tento proces sa mal ukončiť do konca kalendárneho roka, ale zastavil sa. Kurdskí predstavitelia požadujú decentralizáciu, ktorú nové úrady v Damasku odmietli realizovať.