Vodca sýrskych povstalcov potvrdil kontakty s premiérom

Damask 8. decembra (TASR) - Vodca sýrskych povstalcov Abú Muhammad al-Džawlání v nedeľu vyhlásil, že štátne inštitúcie budú až do svojho odovzdania novej moci pod dohľadom "bývalého premiéra" Muhammada Džalálího. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej táto dohoda svedčí o snahe zabezpečiť kultivované odovzdanie moci v Sýrii do rúk povstalcov, ktorí v nedeľu vstúpili do Damasku a oznámili pád režimu Bašára Asada.



V nariadení, ktoré Džawlání podpísal svojím občianskym menom - Ahmad aš-Šará - sa povstaleckých jednotkám v Damasku zakazuje priblížiť sa k sídlam verejných orgánov a zakázaná je aj streľba zo zbraní do vzduchu.



Veliteľ dodal, že všetky vládne inštitúcie zostávajú pod kontrolou Džalálího, ktorého súčasne označil už za bývalého premiéra.



Džalálí, ktorého Asad vymenoval za predsedu vlády v septembri tohto roku, v rozhovore pre panarabskú televíziu al-Arabíja potvrdil, že bol v kontakte so Šaráom a diskutoval s ním o podrobnostiach odovzdania moci počas prechodného obdobia.



Vyhlásil tiež, že v Sýrii by sa mali konať slobodné voľby. Džalálí okrem toho vyjadril pripravenosť podporiť kontinuitu v riadení krajiny. Ubezpečil, že zostáva v Sýrii - na rozdiel od Asada, ktorý údajne letecky ušiel na zatiaľ neznáme miesto.



Spravodajský web RFI komentoval, že povstalci a predstavitelia starého režimu v Sýrii sa zjavne chcú vyhnúť scenáru v irackom štýle, kde pád režimu vyústil do veľkého chaosu. Pozorovatelia konštatujú, že v Sýrii badať snahy o ochranu existencie štátu ako takého a jeho inštitúcií a úsilie predísť mocenskému vákuu, ktoré by mohli zneužiť nikým nekontrolované zložky alebo sily.



Snahy o korektný prístup potvrdil v podstate aj sýrsky minister pre telekomunikácie Ijád Chatíb, keď v rozhovore pre televíziu al-Arabíja informoval, že ho kontaktoval Šaráov zástupca vo vedení Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) zodpovedný za telekomunikačné služby. "Dohodli sme sa, že telekomunikácie a internet budú naďalej fungovať," povedal Chatíb.



Protivládni islamistickí povstalci spustili minulú stredu nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede už stačili obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask.