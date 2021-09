Vodca Talibanu odkázal afganskej vláde, aby presadzovala právo šaría

Kábul 7. septembra (TASR) - Vodca radikálneho hnutia Taliban mulla Hajbatulláh Áchúndzáda odkázal v utorok novej dočasnej vláde Afganistanu, aby v krajine presadzovala islamské právo šaría. Ide o vôbec prvé Áchúndzádove verejné vyhlásenie, odkedy Taliban prevzal v Afganistane moc, píše agentúra AFP.



Nový dočasný kabinet predstavili talibovia rovnako v utorok.



"Ubezpečujem všetkých krajanov, že predstavitelia novej vlády budú usilovne pracovať na presadzovaní islamských pravidiel a práva šaría v krajine," uviedol Áchúndzáda vo vyhlásení zverejnenom v angličtine.



Áchúndzáda tiež povedal, že nové vedenie zabezpečí v krajine "trvalý mier, prosperitu a rozvoj". Zároveň dodal, že "ľudia by sa nemali pokúšať opustiť krajinu".



"Islamský emirát nemá s nikým problém. Všetci sa budú podieľať na posilňovaní systému. Týmto spôsobom obnovíme našu vojnou zničenú krajinu," uviedol.



Taliban minulú stredu ohlásil, že práve Hajbatulláh Áchúndzáda bude najvyššie postaveným predstaviteľom Afganistanu, ktorému bude podriadený prezident aj premiér.



Ako uvádza AFP, Áchúndzáda sa nikdy neobjavil na verejnosti a miesto jeho pobytu bolo do značnej miery neznáme. Taliban však koncom augusta oznámil, že Áchúndzáda sa nachádza v Kandaháre, a avizoval, že čoskoro sa objaví na verejnosti.



Podľa AFP sa Áchúndzáda doteraz držal v úzadí a pozíciu vodcu získal v máji 2016 po smrti svojho predchodcu Muhammada Achtara Mansúra.



Do mája 2016 bolo o Áchúndzádovi málo informácií; dovtedy sa totiž viac zaoberal súdnymi a náboženskými záležitosťami než bojovými akciami. Podľa niektorých analytikov je jeho úloha na čele hnutia viac symbolická než operatívna.



Áchúndzáda je synom moslimského teológa pôvodom z Kandaháru, paštúnskej oblasti v južnom Afganistane a kolísky hnutia Taliban. Sľub vernosti mu zložil aj vodca teroristickej organizácie al-Káida Ajman Zawáhirí, ktorý šéfa Talibanu nazýva "emirom pravoverných". To Áchúndzádovi pomohlo získať dôveryhodnosť v džihádistickom svete.