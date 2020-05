Vodca Talibanu oznámil, že hnutie je odhodlané držať sa dohody s USA

Kábul 20. mája (TASR) - Vodca radikálneho afganského hnutia Taliban v stredu vyhlásil, že militanti sú odhodlaní dodržiavať historickú dohodu so Spojenými štátmi, hoci sú obviňovaní, že od podpisu tejto dohody podnikli v krajine už tisícky útokov. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Vodca Talibanu Hajbatulláh Achúndzáda v posolstve vyzval Washington, aby "nepremrhal" príležitosť, ktorú predstavuje dohoda o ukončení najdlhšej vojny Ameriky. Posolstvo bolo zverejnené pred budúcotýždňovým sviatkom íd al-fitr, ktorý znamená koniec posvätného moslimského mesiaca ramadán.



"Islamský emirát je odhodlaný držať sa dohody podpísanej s Amerikou a vyzýva druhú stranu, aby si ctila vlastné záväzky a nedovolila premrhať túto životne dôležitú príležitosť," uviedol v mimoriadnom vyhlásení vodca Talibanu Achúndzáda. Použil pritom termín "islamský emirát", čo je názov pre Afganistan, ktorý hnutie používalo, keď bolo pri moci.



"Vyzývam amerických predstaviteľov, aby nedali nikomu príležitosť brzdiť, odkladať alebo nakoniec aj zmariť túto medzinárodne uznanú dvojstrannú dohodu" medzi oboma stranami, dodal izolovane žijúci vodca.



Taliban a USA po mesiacoch rokovaní podpísali vo februári dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pokladá ukončenie vojny v Afganistane za svoju prioritu a americkí predstavitelia v snahe uskutočniť toto stiahnutie zahraničných síl tlačia na Taliban a afganských lídrov, aby viedli spoločné mierové rozhovory.



Na základe dohody sa Taliban zaviazal, že zastaví útoky na mestá a zahraničné sily, ale naďalej útočí na afganské bezpečnostné sily v provinciách.



Analytici vravia, že februárová dohoda Taliban len posmelila, a predstavitelia afganskej vlády hlásili od podpisu dohody vyše 3800 útokov, pri ktorých zahynulo 420 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 906 obyvateľov.



Organizácia Spojených národov tiež upozornila, že nárast násilia vyústil do zvýšeného množstva obetí medzi civilistami.



Taliban vystupňoval útoky proti afganským silám po tom, čo prezident Ašraf Ghaní nariadil vojakom, aby po dvoch krvavých útokoch z minulého týždňa, keď boli zabité desiatky ľudí, zaujali proti militantom ofenzívne postavenie.