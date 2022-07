Vodca Talibanu vyzval svet, aby sa nemiešal do záležitostí Afganistanu

Kábul 1. júla (TASR) - Najvyšší vodca Talibanu mulla Hajbatulláh Áchúndzáda vyzval v piatok medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo hovoriť jeho hnutiu, ako má viesť Afganistan, pričom trval na tom, že islamský právny systém šaría je jediný správny model pre úspešný Islamský štát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Prečo sa svet mieša do našich záležitostí? Hovoria: Prečo neurobíte to, prečo neurobíte tamto? Prečo sa svet mieša do našej práce?" spýtal sa Áchúndzáda vo svojom príhovore na zhromaždení afganských duchovných lídrov.



Najvyšší vodca Talibanu okrem toho počas piatkového zhromaždenia privítal, že vlani prevzali moc v Afganistane islamisti. "Na úspech afganského džihádu môžu byť hrdí nielen Afganci, ale aj moslimovia na celom svete," cituje Áchúndzádu agentúra Reuters.



Šéf Talibanu sa zriedkavo objavuje na verejnosti a opúšťa mesta Kandahár, ktoré je rodiskom a duchovným centrom jeho hnutia. Okrem jednej fotografie, o ktorej nie je známe, kedy bola zhotovená, a niekoľkých audionahrávok jeho príhovorov, neexistuje po ňom takmer nijaká jeho digitálna stopa.



Analytici však tvrdia, že Áchúndzáda – bývalý sudca súdu vynášajúceho rozsudky podľa islamského práva šaría – drží Taliban pevne v rukách a prislúcha mu titul "veliteľ veriacich".



Účastníci piatkového zhromaždenia duchovných v Kábule vítali Áchúndzádu ováciami a pokrikmi ako napríklad "Nech žije Afganský islamský emirát!".



Na trojdňovom zhromaždení v Kábule má vyše 3000 afganských duchovných diskutovať o záležitostiach národnej jednoty. Nemôžu ho pokrývať médiá, no zdroj z prostredia Talibanu pre agentúru AFP uviedol, že na zhromaždení bude povolené kritizovať režim a bude sa diskutovať aj o chúlostivých záležitostiach, akou je napríklad vzdelanie dievčat.