Vodca venezuelskej opozície sa počas kampane stal terčom útoku

Caracas 12. júna (TASR) - Juan Guaidó, vodca venezuelskej opozície podporovanej Spojenými štátmi, sa v sobotu počas návštevy v komunitách na vidieku stal terčom fyzického útoku. Podľa agentúry AP to uviedli predstavitelia Guaidóovho štábu.



Na fotografii priloženej k vyhláseniu opozície vidno, ako Juana Guaidóa zadržiavajú ľudia, ktorí sa okolo neho zhromaždili, a niekto mu dokonca strháva košeľu. Opozícia obvinila z tohto útoku vládnucu Zjednotenú socialistickú stranu Venezuely (PSUV).



Guaidó je momentálne na turné po Venezuele, v ktorého rámci sa snaží sa zjednotiť a aktivizovať svojich prívržencov pred plánovanými primárkami.



Vo videu zverejnenom na Instagrame v sobotu večer Guaidó charakterizoval útok ako "prepad". Došlo k nemu v meste San Carlos, vzdialenom asi 270 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Caracas. Guaidó ubezpečil, že tento incident ho neodradí a bude pokračovať v kampani "v uliciach".



Guaidó súčasne vyzval páchateľov útoku alebo vodcov PSUV, aby sa priznali.



AP však konštatovala, že vedenie PSUV, ktoré je zvyčajne veľmi aktívne na sociálnych sieťach alebo v štátnej televízii, na Guaidóovu výzvu bezprostredne nereagovalo.



Brian Nichols, námestník amerického ministra zahraničných vecí pre oblasti západnej pologule, v sobotu odsúdil ničím nevyprovokovaný útok na Guaidóa.



"Tento hrubý útok ohrozil životy; osoby zodpovedné za útok by mali byť postavené pred súd," povedal Nichols.



Agentúra AP pripomenula, že nejde o prvý incident, ktorý Guaidó zažil počas kampane: na jeho štáb zaútočili spojenci prezidenta Nicolása Madura už minulý týždeň v meste Maracaibo.



Spojené štáty a ďalšie krajiny uznávajú Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuely. Uznanie Madura stiahli po tom, ako ho obvinili zo zmanipulovania jeho znovuzvolenia za prezidenta v roku 2018.



Guaidó v tom čase pritiahol do ulíc davy ľudí, ale jeho popularita klesla z vtedajších približne 60 percent na menej ako 15 percent vo februári, uzavrela AP.