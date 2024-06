Vodcov vzbury na Novej Kaledónii previezli do Francúzska do väzby

Nice 23. júna (TASR) - Vodcu hnutia za nezávislosť Novej Kaledónie Christiana Teina previezli v noci na nedeľu do väzenského zariadenia v kontinentálnom Francúzsku, kde bude čakať na súdny proces v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa dvoch týždňov nepokojov. Vzbura v Novej Kaledónii vypukla v máji a vyžiadala si deväť obetí na životoch, informovala agentúra AP.



Spolu s Teinom previezli do pevninského Francúzska aj šiestich ďalších aktivistov z národa Kanakov, dodal prokurátor Yves Dupas vo svojom vyhlásení pre médiá.



Objasnil, že sedem Kanakov bolo prevezených do vyšetrovacej väzby špeciálne prenajatým lietadlom z dôvodu "citlivosti postupu". Takýto prevoz zadržaných aktivistov do väzby vzdialenej 17.000 kilometrov od ich vlasti podľa Dupasa umožní, aby vyšetrovanie ich údajných previnení pokračovalo pokojne a bez vonkajších tlakov.



Denník Le Figaro však na svojom webe napísal, že prevoz aktivistov Koordinačnej bunky pre akcie v teréne (CCAT) do Francúzska uvrhol ich prívržencov na Novej Kaledónii do neistoty a chaosu.



V reakcii na ich prevoz na súostroví vypukli nové nepokoje. Podľa webu France Info boli v noci na nedeľu na viacerých miestach opäť postavené blokády a nahlásené bolo založenie niekoľkých požiarov vrátane jedného v škole v meste Dumbéa neďaleko metropoly Nouméa.



Politická strana Kaledónska únia (UC), ktorá bola vlani v novembri pri zrode CCAT, upozornila, že do pevninského Francúzska boli "deportované" aj dve matky malých detí.



UC všetkých "deportovaných" aktivistov označila za "mučeníkov koloniálnej justície" a žiadala "zrušenie tejto politickej deportácie".



Aktivisti sú momentálne vo väzobných zariadeniach v rôznych mestách Francúzska: napr. v Mulhouse, Dijone, či v meste Riom neďaleko Clermont-Ferrandu.



Na otázku AFP právny zástupca všetkých zatknutých uviedol, že rozhodnutie umiestniť ich do vyšetrovacej väzby v kontinentálnom Francúzsku bolo úplne neočakávané a nikdy o ňom s príslušným sudcom nediskutoval.



Úrady Novej Kaledónie zadržali v stredu celkovo 11 vodcov vzbury. Vzniesli voči nim obvinenie zo spolupáchateľstva pri pokuse o vraždu, organizovanej krádeže so zbraňou, organizovaného ničenia cudzieho majetku prostriedkami nebezpečnými pre ľudí, účasti na zločineckej činnosti s cieľom prípravy trestného činu.



Nepokoje vypukli v polovici mája po kontroverzných volebných reformách navrhnutých francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Tie mali rozšíriť volebné právo aj pre ľudí, ktorí sa na súostroví zdržiavajú najmenej desať rokov, čo niektorých príslušníkov domorodej komunity Kanakov pobúrilo.



Nová Kaledónia sa stala francúzskym území v roku 1853 za cisára Napoleona III., Napoleonovho synovca a dediča. Po druhej svetovej vojne sa Nová Kaledónia stala zámorským územím, pričom v roku 1957 bolo všetkým Kanakom udelené francúzske občianstvo.