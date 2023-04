Vodcovia ozbrojených hnutí Hizballáh a Hamas sa stretli v Bejrúte

Bejrút 9. apríla (TASR) - Vodcovia ozbrojených hnutí Hizballáh a Hamas sa stretli v libanonskom hlavnom meste Bejrút, aby diskutovali o "pripravenosti osi odporu" proti Izraelu. TASR správu prevzala z agentúry AFP s odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie Hizballáhu.



Ismáíl Haníja, vodca palestínskeho hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, pricestoval do Bejrútu v stredu. Počas stretnutia so šéfom libanonského hnutia Hizballáh Sajjidom Hasanom Nasralláhom diskutovali o "pripravenosti osi odporu" a spolupráci medzi jej členmi vzhľadom na nedávny vývoj situácie v regióne.



"Os odporu" je spojenectvo medzi libanonskými, palestínskymi, sýrskymi a inými Iránom podporovanými skupinami, priblížila AFP.



Obaja vodcovia diskutovali aj o "zintenzívnení odporu na Západnom brehu a v Gaze", ako aj o "udalostiach v mešite al-Aksá" v Jeruzaleme. Hizballáh vo svojom vyhlásení neuviedol, kedy sa Haníja a Nasralláh stretli.



Vo štvrtok bolo z južného Libanonu na oblasť Západnej a Hornej Galiley na severe Izraela vypálených celkovo 34 rakiet a Izrael následne útočil na ciele v Libanone a pásme Gazy. Militanti z Gazy následne opätovali raketovú paľbu na juh Izraela.



Pri útoku v okupovanom Predjordánsku prišli v piatok o život dve sestry vo veku 16 a 20 rokov, ktoré mali britsko-izraelskú štátnu príslušnosť. Ich matka utrpela vážne zranenia. Večer v Tel Avive 30-ročný muž autom vrazil do skupiny ľudí. O život prišiel jeden Talian a sedem ďalších osôb bolo zranených. Polícia útočníka zastrelila.



Vlna násilností sa začala v stredu po tom, ako izraelská polícia vykonala dve razie v mešite al-Aksá v Jeruzaleme a došlo k potýčkam s Palestínčanmi. Zatknutých bolo vyše 350 ľudí. Palestínski militanti pohrozili, že sa Izraelu za zásah v tomto treťom najposvätnejšom mieste moslimov pomstia.