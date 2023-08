Vodcovia prevratu v Nigeri vymenovali premiéra - ekonóma Lamine Zeina

Niamey 8. augusta (TASR) - Takmer dva týždne po tom, čo v Nigeri prevzala moc armáda, vymenovali strojcovia prevratu v krajine na post premiéra bývalého ministra hospodárstva Aliho Mahamana Lamineho Zeinea. V noci na utorok to prostredníctvom svojho hovorcu oznámila nigerská vojenská junta. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Lamine Zeine pôsobil ako minister hospodárstva a financií počas niekoľkých rokov v kabinete vtedajšieho prezidenta Mamadoua Tandju, ktorého zvrhli ešte v roku 2010. Najnovšie pôsobil ako ekonóm pre Africkú rozvojovú banku v Čade, uviedli nigerské médiá.



Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma 26. júla internovali a zosadili vzbúrení príslušníci Prezidentskej gardy. Veliteľ tejto elitnej jednotky generál Abdourahamane Tiani sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru.



Za úradovania Bazouma sa z Nigeru stal jeden z posledných strategických partnerov Západu v boji proti postupu islamistických teroristov z regióne afrického Sahelu, píše DPA.



Vodcovia nigerského prevratu odignorovali ultimátum Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), v súlade s ktorým mali do nedele vrátiť moc Bazoumovi. Teraz čakajú na reakciu tejto regionálnej organizácie, ktorá im v prípade nesplnenia ultimáta pohrozila vojenskou intervenciou. Premiéri členských krajín ECOWAS sa vo štvrtok zídu v nigérijskej metropole Abuja, aby diskutovali o ďalších krokoch.



K situácii sa v utorok vyjadril aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken, podľa ktorého je pre medzinárodné spoločenstvo v súvislosti s riešením prevratu v Nigeri najlepšou možnosťou diplomacia, píše agentúra AFP.



"Diplomacia je zaiste uprednostňovanou cestou pri riešení tejto situácie... Je to súčasný prístup ECOWAS. Je to náš prístup," povedal Blinken pre francúzsku rozhlasovú stanicu RFI.