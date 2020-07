Vodcu protestného hnutia v Hongkongu prepustili z univerzity

Hongkong 29. júla (TASR) - Univerzitného profesora a jedného z vodcov hongkonskej politickej opozície Bennyho Taia prepustili po prijatí čínskeho zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu zo zamestnania.



O jeho vylúčení hlasovala rada Hongkonskej univerzity v pomere 18:2, informovali podľa agentúry AP miestne médiá.



Docenta práva Bennyho Taia, ktoré celé meno znie v čínštine Taj Jao-tching, prepustili na kauciu po tom, čo bol v apríli 2019 odsúdený na 16 mesiacov väzenia za vodcovskú úlohu v prodemokratických protestoch, ktoré v roku 2014 ochromovali mesto 79 dní. Hnutie sa podľa typickej rekvizity svojich účastníkov sa nazývalo "dáždnikové".



Na Facebook Benny Tai napísal, že má v úmysle pokračovať v písaní a prednášaní o právnych otázkach a verejnosť požiadal o podporu.



"Ak budeme naďalej vytrvalí, určite budeme jedného dňa svedkami obnovenia právneho štátu v Hongkongu," uviedol Tai.



Zatiaľ čo hnutie v roku 2014 v snahe rozšíriť demokraciu v poloautonómnom čínskom meste zlyhalo, protesty sa vrátili vlani po návrhu legislatívy miestnej samosprávy, ktorá by umožnila vydanie podozrivých zločincov na súd v pevninskej Číne.



Oponenti tento návrh nazvali porušením nezávislého právneho systému Hongkongu, ktorý je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová návrh tohto zákona pozastavila a požiadavky demonštrantov sa rozšírili o výzvy na demokratické zmeny a vyšetrovanie údajného policajného zneužívania moci.



Tieto mnohokrát násilné protesty viedli k tomu, že Peking prijal zákon o národnej bezpečnosti, ktorý zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Kritici označili tento zákon za zásah proti politickým aktivitám, slobode prejavu a akademickej nezávislosti.



Styčný úrad čínskej ústrednej vlády v Hongkongu vo vyhlásení, ktoré bolo vydané po hlasovaní o prepustení Bennyho Taj Jao-tchinga, uviedol, že týmto krokom sa presadila spravodlivosť, keďže je to "trest za konanie zla".



Podľa vyhlásenia Taiovo prepustenie "obhajuje celkové záujmy Hongkongu, spĺňa očakávania verejnosti a chráni spravodlivosť".