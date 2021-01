Vodcu sekty Sinčchondži zbavili obvinenia z marenia opatrení

Soul 13. januára (TASR) - Vodcu náboženskej sekty Sinčchondži, ktorej pripísali šírenie nového koronavírusu v Južnej Kórei počas jari, vyhlásil súd v stredu za nevinného z marenia preventívnych protipandemických opatrení vlády. Informovala tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na okresný súd.



Vodca sekty Ri Man-hui bol však odsúdený za spreneveru miliárd juhokórejských wonov patriacich jeho organizácii a dostal podmienečný trest odňatia slobody.



Ježišova cirkev Sinčchondži, často odsudzovaná ako sekta, bola vlani na jar stredobodom obrovskej kauzy, keď sa jej pripisovala vyše polovica prípadov nákazy koronavírusom v Južnej Kórei.



V tom čase krajina zažívala jeden z najhorších prvých výskytov ochorenia mimo Číny, ale neskôr ho vďaka rozsiahlemu testovaniu a trasovaniu kontaktov nakazených osôb dostala do veľkej miery pod kontrolu.



Vodcu sekty 89-ročného Riho vzali v auguste do väzby a obvinili ho, že zdravotníckym úradom poskytoval nepresné záznamy o náboženských zhromaždeniach a sfalšované zoznamy členov.



Prokuratúra minulý mesiac požiadala o päť rokov väzenia.



Okresný súd ho však obvinenia z porušovania zákona na zastavenie nákazlivého ochorenia zbavil.



Ri sa v marci ospravedlnil za šírenie ochorenia, dvakrát si pred novinármi kľakol na kolená a sklonil sa, s hlavou pri dlážke.



"Aj keď to nebolo úmyselné, nakazilo sa mnoho ľudí," povedal vtedy. "Prosím ľudí o odpustenie," dodal.



Ospravedlnila sa aj cirkev, pričom vyše 3500 jej členov, ktorí infekciu koronavírusom prežili, darovalo krvnú plazmu na výskum liečby tejto nákazy.



Riho však odsúdili za spreneveru vyše 5,7 miliardy wonov (5,2 milióna dolárov) patriacich cirkvi Sinčchondži a za predloženie falošných žiadostí úradom, aby mohol organizovať náboženské podujatia vo verejných športových zariadeniach.



Dostal podmienečne tri roky väzenia.



Sekta vyhlasuje, že Ri nosí plášť Ježiša Krista a v súdny deň vezme 144.000 ľudí so sebou do raja. Sinčchondži má okolo 200.000 nasledovníkov, približuje AFP.