Vodič autom narazil do zastávky plnej ľudí, hlásia zranenia

Snímka z miesta incidentu. Foto: TASR/AP

Krajinský kriminálny úrad (LKA) uviedol, že štyri osoby utrpeli sčasti ťažké zranenia.

Autor TASR
Giessen 22. decembra (TASR) - Štyria ľudia utrpeli ťažšie zranenia po tom, čo v pondelok podvečer narazil vodič so svojím vozidlom do autobusovej zastávky v meste Giessen v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Vodič následne pokračoval v jazde, informuje TASR podľa správy agentúry AP a denníka Bild.

Podľa informácií polície sa približne o 16.30 vozidlo značky Audi, ktoré viedol 32-ročný muž z Azerbajdžanu, zrazilo na semafore s dvoma ďalšími autami, ktoré jazdili rovnakým smerom. Napriek kolízii muž pokračoval v jazde, pričom následne vrazil do autobusovej zastávky, na ktorej sa nachádzalo viacero ľudí.

Krajinský kriminálny úrad (LKA) uviedol, že štyri osoby utrpeli sčasti ťažké zranenia. Polícia najprv informovala len o troch zranených.

Muž po náraze pokračoval v jazde ďalších približne 300 metrov, keď zastavil a následne bol zadržaný políciou a vzatý do väzby. Podozrivý je obyvateľom mesta Giessen.

Mesto Giessen sa nachádza asi 53 kilometrov severne od Frankfurtu. Presné okolnosti nehody sa vyšetrujú, dodala polícia.
