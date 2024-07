Vodič, ktorý v Soule vrazil do chodcov, bude vyšetrovaný zo zabitia

Soul 2. júla (TASR) - Šofér, ktorý autom vrazil do chodcov v centre juhokórejskej metropoly Soul a zabil tak deväť ľudí, bude vyšetrovaný na základe obvinenia z neúmyselného zabitia. Uviedla to v utorok miestna polícia, píše TASR s odvolaním na agentúru AP.



Auto vrazilo do chodcov čakajúcich na zelenú v pondelok o 21.27 h miestneho času (14.27 h SELČ) na križovatke neďaleko mestského úradu. Vozidlo išlo podľa polície v protismere a pred nárazom do chodcov sa zrazilo s dvoma autami.



Šofér bol na mieste zadržaný. Vyšetrovateľom povedal, že jeho auto náhle a neúmyselne zrýchlilo. Polícia uviedla, že auto bude zaslané na expertízu forenznej agentúre. Úrady zvažujú, či na šoféra vydajú oficiálny zatykač.



Testy ukázali, že šofér auta nebol pod vplyvom alkoholu ani drog, informovali miestni predstavitelia. Podľa miestnych médií sedel za volantom vodič autobusu, šesťdesiatnik, so 40-ročnou šoférskou praxou.