Vodič, ktorý v Štetíne zranil 19 ľudí, je zrejme psychiatrický pacient

Štetín 2. marca (TASR) - Muž, ktorý v severozápadnom poľskom meste Štetín zranil v piatok 19 ľudí, keď autom vrazil do davu a potom sa zrazil s troma ďalšími vozidlami, zrejme konal pod vplyvom psychických problémov. Oznámili to úrady. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Muž najprv v plnej rýchlosti narazil do skupiny ľudí na námestí Rodla a o niečo neskôr spôsobil haváriu viacerých áut na ulici Aleja Wyzwolenia.



Šesť zo zranených sú deti, povedal na tlačovej konferencii šéf Západopomoranského vojvodstva Adam Rudawski. Všetky obete museli previezť do nemocnice a dve sa nachádzajú vo vážnom stave, dodal.



Vodiča (33), obyvateľa Štetína a poľského občana, polícia zadržala. "Podľa informácií, ktoré ešte nie sú úplne potvrdené, táto osoba podstupuje liečbu duševných problémov," uviedol Rudawski.



Zástupca veliteľa polície vojvodstva v Štetíne Marek Jasztal vyhlásil: "Prvé procesné kroky urobené pod dozorom prokuratúry naznačili, že toto je osoba, ktorá sa štyri roky lieči na psychiatrii. Zdravotnícke zariadenia v súčasnosti všetky tieto informácie overujú."



Podľa prvých policajných zistení bol páchateľ triezvy a vo vozidle sa nachádzal sám.



Štetín je centrom Západopomoranského vojvodstva na západe Poľska a má viac než 390.000 obyvateľov.