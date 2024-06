Vodič minivanu nabúral do nechtového salónu, zahynuli štyria ľudia

New York 29. júna (TASR) - Štyria ľudia v piatok zahynuli po tom, čo do nechtového a kozmetického štúdia na newyorskom ostrove Long Island nabúral minivan, pričom ďalší deviati ľudia utrpeli zranenia. TASR správu prebrala od agentúry Reuters.



"Vnútri boli zakliesnení ľudia," zástupca šéfa miestnych hasičov Dominic Albanese povedal reportérom. "Vyslobodili sme ich a previezli do najbližších nemocníc."



Vodiča minivanu hospitalizovali v polovedomom stave.



Zatiaľ nie je jasné, či bol náraz úmyselný alebo náhodný. Prípad vyšetruje polícia.



Na mieste zasahovalo približne 150 hasičov a záchranárov, dodal Albanese.