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Vodič poľského turistického autobusu poslal odkaz príbuzným obetí
Okresný súd v Miškovci v utorok nariadil vziať vodiča do väzby. Obvinený aj jeho obhajca sa odvolali proti rozhodnutiu, ktoré preto zatiaľ nie je právoplatné.
Autor TASR
Budapešť 21. augusta (TASR) - Zatknutý vodič poľského turistického autobusu, s ktorým minulú nedeľu havaroval na maďarskej diaľnici M3, poslal v piatok prostredníctvom svojho obhajcu odkaz pozostalým 12 obetí nehody. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Obhajca uviedol, že jeho klienta hlboko zasiahla táto tragická udalosť. „Uvedomuje si, že nič nemôže zmierniť stratu a bolesť príbuzných a je si vedomý následkov nehody a ich závažnosti,“ píše sa vo vyhlásení.
Okresný súd v Miškovci v utorok nariadil vziať vodiča do väzby. Obvinený aj jeho obhajca sa odvolali proti rozhodnutiu, ktoré preto zatiaľ nie je právoplatné.
Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu viacerých osôb, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od dvoch do ôsmich rokov.
Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela do Poľska vládnym špeciálom, oznámila predsedníčka Podkarpatského vojvodstva v juhovýchodnom Poľsku Teresa Kubas-Hulová.
Ďalších piatich ľahko zranených po prepustení z nemocníc v Maďarsku do Poľska previezli príbuzní.
Nehoda sa stala v noci na nedeľu na diaľnici M3 pri meste Mezőkeresztes na severovýchode Maďarska. Autobus s poľskými pútnikmi sa vracal z Bosny a Hercegoviny, pričom väčšina z nich pochádzala z Podkarpatského vojvodstva.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Obhajca uviedol, že jeho klienta hlboko zasiahla táto tragická udalosť. „Uvedomuje si, že nič nemôže zmierniť stratu a bolesť príbuzných a je si vedomý následkov nehody a ich závažnosti,“ píše sa vo vyhlásení.
Okresný súd v Miškovci v utorok nariadil vziať vodiča do väzby. Obvinený aj jeho obhajca sa odvolali proti rozhodnutiu, ktoré preto zatiaľ nie je právoplatné.
Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu viacerých osôb, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od dvoch do ôsmich rokov.
Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela do Poľska vládnym špeciálom, oznámila predsedníčka Podkarpatského vojvodstva v juhovýchodnom Poľsku Teresa Kubas-Hulová.
Ďalších piatich ľahko zranených po prepustení z nemocníc v Maďarsku do Poľska previezli príbuzní.
Nehoda sa stala v noci na nedeľu na diaľnici M3 pri meste Mezőkeresztes na severovýchode Maďarska. Autobus s poľskými pútnikmi sa vracal z Bosny a Hercegoviny, pričom väčšina z nich pochádzala z Podkarpatského vojvodstva.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)