NAHÁŇAČKA V NEMECKU: Vodič šiel obrovskou rýchlosťou v opačnom smere

Stuttgart 21. januára (TASR) - Nemecká polícia sa v sobotu v skorých ranných hodinách zapojila do naháňačky športového vozidla, ktoré sa rýchlosťou 300 kilometrov za hodinu rútilo na diaľnici v protismere v blízkosti mesta Stuttgart. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Incident sa stal po tom, čo sa vodič sa s vozidlom dostal do dopravnej zápchy a následne sa otočil a uháňal späť do Stuttgartu v opačnom smere. Svedkovia zalarmovali políciu, ktorá začala vozidlo prenasledovať napriek tomu, že ho viackrát stratila z dohľadu.



Policajný vrtuľník nakoniec auto objavil po tom, čo vodič zišiel z diaľnice, zaparkoval a ušiel, píše DPA.



Vozidlo bolo opustené a vyšetrovatelia sa v súčasnosti pokúšajú zistiť, kto ho šoféroval. Do naháňačky bolo zapojených dovedna 41 policajných áut zo šiestich staníc a vrtuľník.