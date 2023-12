Vodič v Poľsku narazil do chodcov, zabil troch ľudí

Varšava 23. decembra (TASR) — Vodič v severopoľskom meste Międzyzdroje ležiacom v Západopomoranskom vojvodstve narazil v sobotu večer do chodcov a zabil troch ľudí vrátane dieťaťa. Zranenia utrpelo aj dvanásťročné dievča. Dve osoby zomreli na mieste, tretia v nemocnici. Informovala o tom spravodajská televízia TVN24.



K nehode došlo krátko po 18.00 h. Vodič po náraze do skupiny chodcov z miesta ušiel. Pátra po ňom polícia.



Obeťami nehody sú 60-ročný muž, 30-ročná žena a sedemročné dievča. Zranené dievča previezol do nemocnice vrtuľník.



Na miesto nehody boli vyslané tri jednotky rýchlej zdravotnej pomoci a tri jednotky hasičského zboru.