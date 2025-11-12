Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREVRÁTIL SA NA STRECHU: Vodič v Zemplínskom Jastrabí narazil do plotu

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, dopravu na mieste riadia policajti.

Autor TASR
Trebišov 12. novembra (TASR) - V obci Zemplínske Jastrabie v okrese Trebišov došlo v stredu k dopravnej nehode, pri ktorej auto narazilo do oplotenia rodinného domu a prevrátilo sa na strechu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

K nehode osobného vozidla Peugeot došlo na Hlavnej ulici. Vodič podľa polície zišiel mimo vozovky z doposiaľ nezistených príčin. „Je pri vedomí, komunikuje a je v opatere záchranárov,“ uvádza.

Cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, dopravu na mieste riadia policajti.


