Taxikár vrazil do účastníka protestu proti Netanjahuovej vláde

Jeruzalem 19. marca (TASR) - Vodič auta taxislužby vrazil v stredu večer do účastníka demonštrácie v blízkosti súkromnej rezidencie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Incident sa podľa videozáberov javí ako úmyselný útok. Jeho obeť skončila v bezvedomí s ľahkým zranením nohy, doplnil TOI. Ide o osobu, ktorú vodič nabral na prednú časť auta pri odbočovaní vo veľkej rýchlosti. Zatiaľ neidentifikovaná osoba po asi 50 metroch za jazdy spadla z kapoty auta na vozovku. Vodič z miesta činu ušiel, ale policajti ho neskôr zadržali.



Tisíce demonštrantov v stredu zablokovali cesty vedúce k Netanjahuovej rezidencii, pričom sa im podarilo dostať aj za zátarasy postavené políciou. Spravodajský web i24news informoval, že medzi demonštrantmi a policajtmi došlo k vážnym potýčkam.



Podobné protivládne zhromaždenia sa konali aj v ďalších izraelských mestách. Ich účastníci protestovali proti odvolaniu riaditeľa izraelskej kontrarozviedky Šin bet Ronena Bara a proti obnoveniu útočných operácií izraelskej armády v Pásme Gazy. Žiadali návrat 59 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále v palestínskom zajatí.



Jedným z účastníkov protestu v Jeruzaleme bol aj vodca opozície Jair Lapid, ktorý vyhlásil, že ľudia vyšli do ulíc, lebo izraelská vláda stratila svoju legitimitu.



"Ak chcete oslobodiť zajatcov, ak chcete rovnosť, choďte do ulíc. Táto vláda sa nezastaví na červenej. Jediným riešením je zjednotený národ, ktorý sa zhromaždí a povie: Dosť," uviedol Lapid, ktorý vyzval postaviť sa proti vláde, ktorá sa pokúša rozložiť krajinu.



Medzi transparentmi, ktoré držali demonštranti v Jeruzaleme, boli mnohé vyzývajúce vládu, aby ukončila vojnu v palestínskom Pásme Gazy a zasadila sa za návrat rukojemníkov. Na niektorých plagátoch bolo napísané: "Všetci sme rukojemníkmi."



K protestu sa pripojili aj niektorí príbuzní rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gaze. Vyjadrili svoj hnev, ale aj obavy, že obnovenie útokov na palestínsku enklávu by mohlo znamenať, že Izrael ich blízkych v podstate "obetuje".



Z 251 rukojemníkov zadržaných počas útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 je ich v Pásme Gazy stále 58 vrátane 34 mŕtvych, vyplýva z údajov izraelskej armády.