Vodič zapríčinil smrť 4 policajtov, zábery z nehody potom uverejnil

Melbourne 23. apríla (TASR) - Vodič, pri ktorého kontrole prišli v stredu večer na diaľnici neďaleko Melbourne o život štyria policajti, zverejnil fotografie z miesta nehody, odkiaľ ušiel, na sociálnej sieti. Uviedla to vo štvrtok agentúra AP.



Vodiča Porsche 911, ktorý prekročil povolenú rýchlosť o 40 km/h, zastavili dve policajné autá v odstavnom diaľničnom pruhu, kde do nich následne vrazil kamión s chladiarenským návesom. Všetci štyria policajti - traja muži a jedna žena - zraneniam na mieste podľahli. Vodič kamióna po nehode stratil vedomie a previezli ho do nemocnice.



Vodič porsche, ktorý pred policajtmi unikal, mal po nehode pozitívny test na zakázané látky. Prežil len vďaka tomu, že kamión najprv vrazil do policajných vozidiel. Po nehode vystúpil zo svojho automobilu a odišiel pešo z miesta nehody. Hrozivo vyzerajúcu zrážku si však predtým ešte vyfotografoval a zábery následne zverejnil na sociálnej sieti.



"Som z toho znechutený a verte, že rovnako znechutení budú aj rodinní príslušníci zosnulých policajtov," povedal policajný komisár Graham Ashton.



Útek z miesta nehody je v Austrálii trestným činom. Vodič porsche už vo štvrtok v sprievode svojho právneho zástupcu vypovedal pred vyšetrovateľmi.



V austrálskom štáte Viktória išlo dopravnú nehodu s najvyšším počtom usmrtených policajtov.