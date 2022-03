Belgičana, ktorý autom usmrtil šesť ľudí, obvinili zo zabitia

Brusel 22. marca (TASR) - Voči vodičovi automobilu, ktorý v nedeľu ráno v juhobelgickej obci Strépy-Bracquegnies vrazil do skupiny ľudí na karnevale a usmrtil šesť osôb, vzniesli obvinenia zo zabitia. Miestnym médiám to v utorok povedal mužov právnik. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nejde o obvinenia z vraždy alebo útoku a napadnutia, ktoré žiadal žalobca," povedal právnik Frank Discepoli pre rozhlasovú stanicu RTL.



Vodiča označovaného ako Paolo F. sudca vypočul v pondelok večer a následne rozhodol, že zostane vo väzbe. Voči ďalšiemu mužovi, ktorý sa tiež nachádzal vo vozidle, vzniesli obvinenia z neposkytnutia pomoci zraneným osobám. Prepustili ho na kauciu.



Prokuratúra v pondelok oznámila, že u vodiča po absolvovaní dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu potvrdili "miernu intoxikáciu".



Incident sa stal v nedeľu ráno o 5.00 h miestneho času. O život prišlo šesť ľudí a ďalší desiati utrpeli vážne zranenia, pripomína AFP. Vodičom auta, ktoré do ľudí vrazilo, a jeho spolujazdcom boli podľa médií bratranci z mesta La Louviere vo veku 32 a 34 rokov, ktorí sa v nedeľu vracali z nočného klubu. Zatkli ich bezprostredne po tragédii. Polícia neskôr terorizmus ako príčinu tohto incidentu vylúčila.