Vodiča autobusu napadli na zastávke nožom, zranený pokračoval v službe

Brusel 10. januára (TASR) - Neznámy útočník napadol na severe Belgicka vodiča linkového autobusu, ktorého desaťkrát bodol do rôznych častí tela vrátane krku a brucha. Vodič napriek tomu pokračoval ešte hodinu vo svojej službe, uviedla v piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Podľa vyjadrenia prokuratúry v Antverpách sa stal 58-ročný vodič obeťou napadnutia vo štvrtok, keď prišiel o niekoľko minút skôr do obce Kontich a vystúpil z autobusu, aby mohol fajčiť. Vtedy sa zrazu objavil útočník vyzbrojený "zrejme nožom", ktorý ho dobodal a následne ušiel.



Vodič pracujúci pre belgický podnik regionálnej dopravy De Lijn "pravdepodobne v stave šoku" nastúpil opäť do svojho vozidla a pokračoval v jazde po určenej trase ešte ďalších 15 kilometrov do mesta Lier. Z tamojšej konečnej zastávky sa vrátil bez cestujúcich do garáže vo Willebroeku a až tam, približne hodinu po údajnom útoku, si uvedomil, že je zranený. Kolegovia mu následne privolali rýchlu zdravotnú pomoc.



Podľa prokuratúry vodič utrpel potenciálne smrtiace zranenia dolnej časti trupu, krku, rúk a hornej časti pravej nohy. V danej veci bolo začaté vyšetrovanie.