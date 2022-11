Vodiča, ktorý v USA vrazil autom do sprievodu, odsúdili na doživotie

Madison 17. novembra (TASR) - Muža, ktorý vlani v novembri narazil autom do účastníkov predvianočného sprievodu v meste Waukesha a usmrtil tak šesť osôb, súd v noci na štvrtok odsúdil na doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Súd usvedčil 40-ročného Darrella Brooksa za vinného vo viacerých bodoch obžaloby – za úmyselné zabitie, zámernú bezohľadnosť a útek z miesta činu.



"Úprimne, zaslúžite si to," okomentovala rozsudok sudkyňa Jennifer Dorowová. Dodala, že Brooks nevyjadril v súvislosti s incidentom žiadnu ľútosť.



Brooks 21. novembra 2021 vo svojom červenou aute typu SUV prerazil bariéry a vysokou rýchlosťou smeroval na cestu, kde sa tradičný pochod konal. Zúčastnilo sa na ňom mnoho miestnych obyvateľov, vrátane rodín s deťmi. Vodič vrazil do tej časti sprievodu, kde pochodoval stredoškolský orchester nasledovaný členkami združenia starých mám.



Pri nehode prišli o život štyri ženy, jeden muž a osemročné dieťa. Zranenia utrpelo 62 osôb.



Miestny policajný veliteľ Daniel Thompson uviedol, že Brooks sa krátko pred činom pohádal so svojou partnerkou, pričom, že "neexistuje žiadny dôkaz, že išlo o teroristický čin".



Brooksova matka na obranu svojho syna uviedla, že má psychické problémy a mal by byť preto umiestnený do lekárskej starostlivosti psychiatrov.