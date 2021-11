Vodiča, ktorý vrazil autom do sprievodu, obvinia z úmyselného zabitia

Na snímke polícia prehľadáva miesto činu v americkom meste Waukesha v nedeľu 22. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Viac ako 20 ľudí utrpelo v nedeľu zranenia pri náraze auta do účastníkov predvianočného sprievodu v meste Waukesha v americkom štáte Wisconsin.N a snímke plicajné pásky na mieste útoku v nedeľu 22. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Washington 23. novembra (TASR) - Vodič auta, ktoré v nedeľu vrazilo do predvianočného sprievodu v meste Waukesha v americkom štáte Wisconsin, bude obvinený z piatich prípadov úmyselného zabitia.Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámili americké úrady. Tragédia si okrem najmenej piatich obetí na životoch vyžiadala aj 48 zranených.Miestny policajný veliteľ Daniel Thompson v utorok (SEČ) informoval, že podozrivý krátko sa pred činom pohádal so svojou partnerkou, a spresnil, žeOn-line prenos zo sprievodu v meste a zábery nakrútené účastníkmi zachytili červené vozidlo typu SUV, ako prerazilo bariéry a vysokou rýchlosťou smerovalo na cestu, kde sa tradičný pochod konal. Zúčastnilo sa na ňom mnoho miestnych obyvateľov, vrátane rodín s deťmi. Vodič vrazil do tej časti sprievodu, kde pochodoval stredoškolský orchester nasledovaný členkami združenia starých mám. Vodiča krátko po incidente zadržali, dodala AFP.Podľa AFP sa lekári obávajú zvýšenia počtu obetí, keďže desiati zranení sú na jednotke intenzívnej starostlivosti a šiesti sú v kritickom stave.Medzi zranenými je 18 maloletých vo veku od troch do 16 rokov, ktorých previezli do detskej nemocnice v Milwaukee.povedala na tlačovej konferencii Dr. Amy Drendelová, lekárka pohotovostného oddelenia Detskej nemocnice vo Wisconsine.Medzi doteraz známymi piatimi obeťami vo veku od 52 do 81 rokov sú štyri ženy a jeden muž , dodala AFP.Podľa súdnych dokumentov bol podozrivý muž, Darrell Brooks Jr., už v roku 2020 obvinený z ohrozovania iných osôb, potom 5. novembra z domáceho násilia.Neskôr bol prepustený na kauciu vo výške 1000 dolárov, uviedol prokurátor okresu Milwaukee vo vyhlásení, pričom uznal, že táto suma bolavznesených proti Brooksovi.Podľa denníka Washington Post, ktorý sa odvolal na policajný zdroj, v čase, keď Brooks autom vrazil do ľudí v sprievode, bol na úteku z miesta, kde sa odohrala bitka s nožom.